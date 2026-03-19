La cantante Kenia Os habló sin filtro sobre el lanzamiento de “K de Karma” y el arranque de su K de Karma Tour 2026 en una entrevista con el programa Sale el Sol. Aunque se dijo orgullosa de su nuevo álbum, reconoció que enfrenta nervios tanto por la reacción del público como por el inicio de sus conciertos.

En la conversación, la artista dejó ver una etapa más madura en su carrera, con una propuesta más arriesgada en lo musical y visual, pero también con mayor presión por los resultados.

Kenia Os admite nervios por “K de Karma” en Sale el Sol IG Kenia Os

El miedo a la reacción del público con “K de Karma”

Uno de los puntos más claros que expresó Kenia Os fue la incertidumbre que siente antes del estreno de su música.

La cantante admitió que le preocupa cómo será recibido “K de Karma”, especialmente después del tiempo que invirtió en el proyecto.

“Sí estoy nerviosa porque ya salga el álbum y lo escuchen, y ver qué les parece”, explicó.

Ese nerviosismo, dijo, viene acompañado de la posibilidad de que el resultado no conecte con sus seguidores.

Un álbum más arriesgado y con nueva identidad

En la entrevista, Kenia Os dejó claro que este disco marca un cambio importante en su carrera. “K de Karma” es, según sus palabras, el álbum del que más orgullosa se siente.

También señaló que es su proyecto mejor producido hasta ahora, con una propuesta más clara tanto en lo musical como en lo visual.

Kenia Os admite nervios por “K de Karma” en Sale el Sol IG Kenia Os

El cambio también se refleja en su imagen.

Kenia Os explicó que su estilo ha evolucionado hacia una propuesta más atrevida.

Reconoció que al inicio algunos seguidores reaccionaron con sorpresa, pero con el tiempo la percepción cambió.

Incluso señaló que elementos que antes generaban críticas ahora son mejor aceptados, lo que atribuye a que su audiencia también ha evolucionado.

La apuesta visual de “K de Karma”

Otro de los aspectos que destacó fue el trabajo visual detrás de “K de Karma”.

La cantante explicó que el proyecto se construyó con atención a cada detalle: vestuario, visuales y estética general.

Reveló que utilizaron ropa de archivo y piezas de diseñador, buscando que todo el concepto tuviera coherencia.

Para ella, este nivel de producción convierte al álbum en una propuesta completa.

Kenia Os admite nervios por “K de Karma” en Sale el Sol IG Kenia Os

El estrés antes del K de Karma Tour 2026

Además del álbum, la cantante habló sobre el inicio del K de Karma Tour 2026, que arrancará el 27 de abril en Mazatlán y pasará por ciudades como Mérida, Oaxaca y Ciudad de México.

“No duermo, me estreso, me sale dermatitis”, confesó.

La artista explicó que el primer show de cada tour es el más complicado, ya que es la primera vez que todo se presenta en vivo.

Aunque hay ensayos previos, señaló que siempre existe la posibilidad de que algo no salga como se planeó.

Kenia Os admite nervios por “K de Karma” en Sale el Sol IG Kenia Os

Una etapa más madura en su carrera

Con “K de Karma” y el K de Karma Tour 2026, la cantante marca una etapa distinta en su trayectoria.

“Ya no tan rosita… más yo, más colores míos”, explicó sobre esta evolución.

El álbum y la gira representan un momento donde la artista apuesta por una identidad más clara, con mayor libertad creativa y una propuesta más definida.