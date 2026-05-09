Hallan con vida al sobrino de Ricky Yocupicio, vocalista de "El Recodo", tras desaparición

Después de días de angustia e incertidumbre, la familia de Ricky Yocupicio finalmente recibió la noticia que esperaba y, es que Jesús Gabriel Yocupicio Orantes, sobrino del cantante y vocalista de El Recodo, fue localizado con vida en Hermosillo.

El menor, de apenas 11 años, había sido reportado como desaparecido desde el pasado 30 de abril de 2026, situación que generó gran preocupación tanto en su familia como entre seguidores del regional mexicano.

La confirmación de su localización puso fin a varios días de intensa búsqueda y movilización social en redes sociales, donde miles de personas compartieron la ficha emitida por la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado detalles sobre las circunstancias exactas en las que fue encontrado el menor ni el lugar donde permaneció durante su desaparición.

Ricky Yocupicio pidió ayuda desesperadamente en redes sociales

Desde que se reportó la desaparición de Jesús Gabriel, Ricky Yocupicio utilizó sus redes sociales para pedir apoyo urgente a sus seguidores y a la ciudadanía.

El cantante compartió la ficha oficial de búsqueda y lanzó un mensaje que rápidamente comenzó a circular entre fans y colegas del medio artístico.

Ayúdenme a localizar a mi sobrino Jesús Gabriel Yocupicio Orantes, escribió el vocalista, generando una enorme respuesta de solidaridad.

La publicación fue compartida miles de veces y provocó que el caso alcanzara gran visibilidad dentro y fuera de Sonora.

La desaparición generó preocupación nacional

La desaparición del menor no solo impactó a la familia Yocupicio, sino también a la comunidad del regional mexicano, donde varios artistas expresaron públicamente su apoyo.

El caso tomó mayor relevancia luego de que el cantante denunciara presuntas irregularidades en la atención institucional durante las primeras horas de la búsqueda.

Según relató el propio Ricky Yocupicio, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora no habría autorizado inicialmente la activación de la Alerta Amber.

Además, aseguró que el padre del menor enfrentó malos tratos y falta de atención mientras intentaba agilizar el protocolo de búsqueda.

Estas declaraciones provocaron indignación en redes sociales y reavivaron el debate sobre los procesos de atención en casos de desaparición infantil.

La movilización ciudadana fue clave

La ficha de búsqueda de Jesús Gabriel fue difundida ampliamente gracias al apoyo de usuarios en redes sociales, familiares, medios de comunicación, entre otros.

La Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora publicó información detallada sobre las características físicas del menor con el objetivo de facilitar su localización.

Mientras avanzaban los días, crecía la preocupación entre seguidores de El Recodo y usuarios de internet, quienes continuaban compartiendo información y mensajes de apoyo para la familia.

BANDA ‘EL RECODO’

Muchos usuarios destacaron cómo la unión ciudadana ayudó a mantener visible el caso y evitar que la búsqueda perdiera atención pública.

Reacciones tras la localización de Jesús Gabriel

Luego de confirmarse que el menor fue hallado sano y salvo, las redes sociales se llenaron de mensajes de alivio y celebración.

Diversos artistas, seguidores y amigos cercanos de la familia reaccionaron rápidamente a la noticia.

Entre ellos destacó Pancho Barraza, además de cientos de fans que enviaron mensajes de apoyo y bendiciones.

Banda El Recodo

“Gracias a Dios”, “Bendito sea Dios”, “Qué alegría saber que apareció” y “Un milagro de vida” fueron algunos de los comentarios que inundaron las publicaciones relacionadas con el caso.

El hallazgo del menor fue recibido con enorme emoción por parte de quienes siguieron de cerca la búsqueda durante los últimos días.

AAAT*