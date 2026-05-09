Grupo Frontera prende la Arena CDMX con invitados sorpresa y corridos dolidos

Fue viernes y el cuerpo lo supo. Grupo Frontera demostró que sabe perfectamente cómo convertir una noche en una auténtica fiesta con lleno total en la Arena CDMX.

Desde horas antes del inicio del concierto, el ambiente en los alrededores del recinto ya era completamente festivo. En el estacionamiento se escuchaba música a todo volumen, mientras grupos de amigos calentaban motores entre bebidas, botas y sombreros vaqueros.

La energía de los fans dejaba claro que la noche prometía convertirse en una de las más intensas del regional mexicano en la capital.

Así arrancó el “Tristes pero bien c*brón Tour”

A las 9:30 de la noche comenzó oficialmente el concierto entre cerveza, gritos y euforia.

Los primeros temas en sonar fueron “La del proceso”, “Por qué será” y “De lunes a lunes”, canciones que rápidamente pusieron a cantar a toda la Arena.

Concierto de Grupo Frontera Cuartoscuro

Silvestre Dangond sorprende como primer invitado

La emoción subió todavía más cuando Payo anunció la primera sorpresa de la noche.

Estamos muy felices de estar aquí. Es la primera vez que tocamos en este recinto y hacemos sold out con ustedes, dijo el cantante antes de presentar al colombiano Silvestre Dangond.

Juntos interpretaron “Imposible” y “Cásate conmigo”, desatando la ovación de los asistentes.

La colaboración convirtió el concierto en una mezcla de regional mexicano y vallenato que hizo vibrar a miles de personas.

El homenaje a Juan Gabriel emocionó a los fans

El legado de Juan Gabriel también estuvo presente durante la noche.

Grupo Frontera rindió homenaje al llamado “Divo de Juárez” interpretando “Querida”, uno de los temas más emblemáticos del cantante mexicano.

La Arena completa coreó la canción mientras las luces iluminaban el recinto, generando uno de los momentos más emotivos del show.

Concierto de Grupo Frontera Cuartoscuro

Payo bajó con el público para cantar entre selfies y desamor

En medio del concierto, la banda dejó claro que sus canciones pueden acompañar tanto el despecho como la fiesta.

Al concierto de Grupo Frontera puedes venir dolido, pero no vas a extrañar a tu ex… la vas a olvidar, comentó el percusionista del grupo.

Para interpretar “ALV”, Payo decidió bajar del escenario y cantar entre el público, donde los fans aprovecharon para tomarse selfies y grabar videos junto al cantante.

Una fan subió al escenario para cantar “No se va”

Uno de los momentos más especiales ocurrió cuando la agrupación agradeció a sus seguidores por el apoyo que les permitió alcanzar el éxito.

La banda recordó cómo su carrera despegó gracias al cover de “No se va”, canción que se volvió viral y cambió sus vidas.

Para interpretar el tema, invitaron al escenario a Camila, una fan que no se ha perdido ninguna presentación de la banda en la Ciudad de México.

El gesto emocionó tanto al público como a la joven, quien cantó junto a sus ídolos frente a miles de personas.

Xavi y Belinda desatan la locura

La fiesta continuó con otra gran sorpresa cuando Xavi apareció en el escenario.

El cantante interpretó junto a la banda “No Capea” y “La Diabla”, provocando uno de los momentos más explosivos de la noche.

Después llegaron los shots de tequila que la banda compartió con el público mientras sonaban temas como “Ya pedo quién sabe”, “En Altavoz”, “ALCH sí”, “Me jalo” y “un x100to”.

Concierto de Grupo Frontera Cuartoscuro

Más tarde apareció Belinda para interpretar “Amor a primera vista” y “El amor de su vida”, generando gritos y euforia entre los asistentes.

El cierre llegó con sus canciones más virales

Tras más de dos horas de concierto, la noche comenzó a llegar a su fin, aunque la energía del público seguía intacta.

El cierre estuvo acompañado de canciones como “Hecha pa’ mí”, “Que vuelvas” y “Coqueta”, uno de los temas más virales de Grupo Frontera.

Entre tequila, desamor y regional mexicano, la agrupación dejó claro por qué se ha convertido en uno de los fenómenos musicales más importantes del momento.