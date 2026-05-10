Paulina Gaitán gana por Las muertas en los Premios Platino, en los que se coronó Brasil y Argentina

XCARET.— La producción brasileña El agente secreto, de Kleber Mendoça, se impuso en la decimotercera edición de los Premios Platino, realizada en el Teatro Tlachco Xcaret, al llevarse siete galardones, entre ellos el de Mejor Película Iberoamericana, Mejor Dirección, Mejor Actor para Wagner Moura y Mejor Guion.

Éste es un momento fantástico para contar historias, es un momento donde la verdad está siendo despojada y manipulada, de hecho es un momento de mentiras en el mundo y el cine es un instrumento poderoso con historias llenas de poesía, aventura, historias fantásticas y la verdad del drama humano, de las historias de amor y afecto. La unión de todo esto es parte de la mejor versión de la expresión artística, mucha verdad y honestidad, social, humana y política”, expresó el realizador Kleber Mendoça al recibir el premio a Mejor Guion.

Asimismo, el realizador que por El agente secreto contendió hace unos meses por cuatro Oscar, aprovechó el estrado cuando subió a recoger el Platino a Mejor Película Iberoamericana, para agradecer la hospitalidad de nuestro país.

“Solamente quiero decir que es un gran placer estar en México, es un país increíble”, apuntó Mendoça, quien también recibió el premoi para Wagner Moura, quien no asistió debido a que está trabajando.

El agente secreto Cortesía Premios Platino

Aunque sólo se televisaron cuatro de los siete premios que ganó la cinta, el jueves se entregaron tres preseas que no fueron televisadas: Mejor Música Original, Montaje y Diseño de Arte.

Siguiendo en la línea del cine, el Premio a Mejor Interpretación Femenina cayó en manos de la joven española Blanca Soroa por su trabajo en Los domingos, cinta de Alauda Ruiz.

“Qué subidón, que no lo esperaba. Todos estos meses que llevamos presentando la película me preguntan qué significan Los domingos en mi carrera y sólo puedo decir que es un viaje maravilloso y brutal”, expresó Soroa, quien antes de este filme no tenía experiencia como actriz y quien le da vida a una chica que decide convertirse en religiosa.

Blanca Soroa Cortesía Premios Platino

La producción española La cena, de Manuel Gómez Pereira, se alzó con la presea a Mejor Comedia Iberoamericana. Esta comedia negra, ambientada poco después de la Guerra Civil española, se centra en el personaje Franco, quien orden una cena de celebración, pero se dan cuenta de que los mejores cocineros están en la cárcel por ser de izquierda.

La racha para España siguió a lo largo de la noche y la producción Sorda, de Eva Libertad y que se centra en cómo una mujer sorda se siente desplazada y fuera de todo cuando ella y su esposo oyente se convierten en padres de una bebé oyente, fue reconocida como la Mejor Ópera Prima.

Este premio lo siento como el cierre perfecto de la película y quiero compartirlo con las mujeres sordas que me abrieron su corazón para poder hacer esta cinta. Se lo dedico a la comunidad sorda y a todas las personas que trabajan y que generan reflexión para que la discapacidad, sea la que sea, deje de verse como un problema y se vea como una riqueza que hay que ver, compartir y celebrar”, expresó Eva Libertad.

Eva Libertad. Cortesía Premios Platino

El Platino a Mejor Película Animada fue para Olivia & Las Nubes, producción dominicana que mezcla el 2D el stop motion, cutout y filmaciones en Súper 8, que se centra en las complejidades del amor a través de diferentes personajes.

La presea a Mejor Película Documental fue para Apocalipsis en los Trópicos, de Petra Costa, misma que se centra en el impacto del evangelismo en Brasil.

Series y miniseries

El Eternauta, producción argentina que lideró esta edición con 13 candidaturas, obtuvo un total de ocho Platino, de los cuales tres los ganó la noche de ayer y cinco los obtuvo el jueves. La noche de ayer, la producción basada en la novela gráfica argentina se llevó al cono sur los premios a Mejor Miniserie o Teleserie de Ficción, Mejor Interpretación Masculina en una Miniserie o Teleserie para Ricardo Darín, quien no pudo asistir a la ceremonia, así como el premio a Mejor Creador a Miniserie o Teleserie para Bruno Stagnaro.

A estos tres premios televisados se sumaron Mejor Interpretación Masculina y Femenina de reparto para Cesar Troncoso y Andrea Petra; Mejor Dirección de Montaje, Mejores Efectos Especiales y Música Original.

México estuvo presente y fue la actriz Paulina Gaitán quien le dio el triunfo a nuestro país al obtener el Premio Platino a Mejor Interpretación Femenina por su trabajo en Las muertas de Luis Estrada.

Estoy muy emocionada, gracias a mi querido director Luis Estrada, le agradezco muchísimo, a mi mamá, a mi esposo, de verdad no me lo esperaba. Muchísimas gracias a todos. ¡Se logró!”, expresó con lágrimas en los ojos Paulina Gaitán, quien en 2023 fue nominada por primera vez a los Platino por su trabajo en la serie Belascoarán.

Los votantes de los Premios Platino entregaron por primera vez en esta decimotercera edición la presea a Mejor Serie Dramática y se la otorgaron a la producción brasileña Beleza Fatal, creada por Raphael Montes y que consta de 40 capítulos.

La velada de los Premios Platino fue amenizada a lo largo de las dos horas que duró la premiación por la argentina María Becerra, quien deleitó con Recuerdo que nunca existió, el colombiano Camilo, quien interpretó Una vida pasada; el cantante español Manuel Carrasco, quien deleitó con Qué bonito es querer y Tengo el poder.

Camilo Cortesía Premios Platino

Previo a la ceremonia, por la alfombra roja desfilaron actores como los españoles Maxi Iglesias o Paco León, los chilenos Jorge López y Alfredo Castro, los mexicanos Pablo Cruz, Ludwika Paleta, Diana Bovio, Diego Boneta, Regina Pavón, Samantha Siqueiros o Carolina Miranda; la actriz peruana Stephanie Cayo, la argentina Griselda Siciliani o el venezolano Edgar Ramírez.

Premio Platino de Honor

El actor argentino Guillermo Francella recibió en el marco de la decimotercera edición de los Premios Platino el Platino de Honor y durante su discurso de aceptación se centró en la pasión que le ha movido a lo largo de su carrera.

“Estoy muy feliz de que me hayan distinguido. Soy el resultado de muchos encuentros, de la gente con la que trabajé, de los que me enseñaron, de lo que confiaron en mí cuando ni yo mismo lo hacía, del público que sigue siendo mi combustible, que me acompaña siempre y también de quienes me acompañaron en la vida: mis amigos, mis íntimos, mi familia donde realmente se construye lo que uno es y si hay algo que me sostuvo siempre fue la pasión, es esa cosa inexplicable que te hace insistir, volver a empezar otra vez, incluso cuando las cosas no salen. La pasión no garantiza el éxito, pero le da sentido al camino y eso con los años se vuelve fundamental”, contó Francella.

Guillermo Francella Cortesía Premios Platino

Francella se suma a una lista de actores como Diego Luna, Adriana Barraza, Javier Bardem, Eva Longoria, Ricardo Darín o Benicio del Toro, por mencionar algunos, que han obtenido el Platino de Honor.