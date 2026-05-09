Kim Tae-hyung mandó a pagar la banderilla que se comió en la primera fecha de BTS en CDMX

La visita de BTS a México dejó imágenes que rápidamente se volvieron virales entre ARMY y usuarios de redes sociales. Más allá del espectáculo que ofreció la agrupación surcoreana en el Estadio GNP Seguros, varios momentos inesperados captaron la atención del público, especialmente aquellos que mostraron la cercanía de los integrantes con la cultura mexicana y con las personas que participaron en el evento.

Uno de los episodios más comentados tuvo como protagonista a Kim Tae-hyung, mejor conocido como V, quien sorprendió al acercarse a un puesto de banderillas durante el recorrido que la banda realizó alrededor del estadio en plena presentación.

Kim Tae-hyung mandó a pagar la banderilla que comió durante concierto de BTS en CDMX IG

Kim Tae-hyung mandó a pagar la banderilla que se comió en el concierto de BTS

La primera fecha de BTS en México dejó momentos inolvidables para los fans, internautas e incluso para las personas que trabajaron durante el concierto de la banda surcoreana en el Estadio GNP Seguros.

El integrante surcoreano sorprendió al público al detenerse unos segundos para recibir una banderilla mientras interpretaba “IDOL”. La escena ocurrió durante el recorrido que él y sus compañeros realizaron alrededor del recinto para convivir con los asistentes.

Uno de los momentos que más llamó la atención fue la reacción de los trabajadores del puesto de banderillas al ver que Kim Tae-hyung tomó uno de los alimentos para probarlo frente a miles de personas. Aunque muchos pensaron que la anécdota terminaría ahí, horas después surgió otro detalle que volvió viral el episodio.

Kim Tae-hyung mandó a pagar la banderilla que comió durante concierto de BTS en CDMX Captura de pantalla

Antes de la segunda presentación de BTS en la Ciudad de México, una persona del staff de la agrupación acudió al establecimiento para pagar la banderilla que el cantante había consumido durante el concierto del pasado 7 de mayo.

En un video difundido en redes sociales se observa a un integrante del equipo de trabajo de BTS hablando con una empleada del puesto. De acuerdo con las imágenes, el personal de la agrupación intentó entregar el dinero correspondiente al alimento que Tae-hyung había probado durante el show.

Sin embargo, las trabajadoras del establecimiento rechazaron el pago de manera amable y explicaron que el alimento era un obsequio para el cantante. Incluso, algunas fans presentes señalaron entre risas que “México invita”.

La escena se viralizó rápidamente debido a que usuarios mexicanos destacaron el gesto del cantante y de su equipo, ya que decidieron regresar para cubrir el costo del alimento después del concierto. En redes sociales, varios internautas calificaron la acción como “respetuosa”, mientras otros destacaron la educación del integrante de BTS.

Kim Tae-hyung mandó a pagar la banderilla que comió durante concierto de BTS en CDMX IG

El momento viral de V de BTS con una banderilla en CDMX

El instante no tardó en cruzar fronteras. Videos del cantante comiendo una banderilla comenzaron a circular en TikTok, Instagram y X, donde miles de fans compartieron clips del momento.

Algunas cuentas dedicadas a BTS incluso bromearon con que Kim Tae-hyung ya podía considerarse “el integrante más mexicano” de la agrupación debido a su interés por probar comida típica durante su estancia en el país.

La viralidad aumentó porque el episodio ocurrió mientras sonaba “IDOL”, uno de los temas más populares del grupo. Mientras avanzaba junto a sus compañeros, V tomó la banderilla y continuó caminando con naturalidad, lo que provocó gritos, risas y aplausos entre los asistentes.

El momento también reforzó la cercanía que BTS mostró con México durante su visita. Un día antes del concierto, los integrantes aparecieron en Palacio Nacional junto a la presidenta Claudia Sheinbaum, desde donde saludaron a sus fans.

Además, la agrupación visitó otros puntos emblemáticos de la capital y participó en diversas actividades que rápidamente generaron conversación en redes sociales.

Kim Tae-hyung mandó a pagar la banderilla que comió durante concierto de BTS en CDMX IG

Fans reaccionan al gesto de Kim Tae-hyung

ARMY convirtió el momento en una de las principales tendencias relacionadas con BTS en México. En distintas plataformas, cientos de usuarios aseguraron que el gesto de Tae-hyung reflejó interés y cariño por la cultura mexicana.

Algunos comentarios incluso bromearon con que el cantante “ya puede pedir ciudadanía mexicana” después de probar una banderilla en pleno concierto.

Tras su presentación del 7 de mayo, Kim Tae-hyung compartió fotografías de su estancia en México. Entre las imágenes aparecieron algunos de los lugares que visitó junto a los demás integrantes del grupo, como Palacio Nacional, la Cuadra San Cristóbal —obra arquitectónica diseñada por Luis Barragán— y la Arena México, recinto donde disfrutaron de una función de lucha libre.

Kim Tae-hyung mandó a pagar la banderilla que comió durante concierto de BTS en CDMX IG

BTS regresó al Estadio GNP para su segunda fecha en México

Los integrantes de BTS llegaron al Estadio GNP Seguros alrededor de las 15:33 horas del sábado 9 de mayo para preparar su segunda presentación en México.

Miles de fans permanecieron desde temprana hora en los alrededores del recinto para esperar el ingreso de la agrupación. El concierto comenzó alrededor de las 20:05 horas y reunió nuevamente a decenas de miles de asistentes.

La visita de BTS a México continúa generando conversación tanto en redes sociales como entre medios internacionales, especialmente por los momentos espontáneos que protagonizaron sus integrantes durante su estancia en el país.