Kenia Os anuncia conciertos en México: fechas del 'K de Karma Tour' y cuándo comprar boletos

Kenia Os este año regresa a la música con su disco “K de Karma”, mismo que le da el nombre a su nueva gira que ya anunció sus primeras fechas en México, por lo que si eres fan de la cantante sin duda son buenas noticias.

Si no te quieres perder a Kenia Os en alguno de los conciertos de “K de Karma”, aquí te contamos los detalles como las fechas, lugares y cuándo comprar boletos para ver a la famosa sobre el escenario.

¿Cuándo y dónde se presentará Kenia Os en México?

Kenia Os llegará a varias ciudades de la República Mexicana para reencontrarse con sus Keninis, nombre que reciben sus fans.

Aquí te dejamos las fechas, ciudades y recintos en los que se presentará la novia de Peso Pluma; ¿lo invitará a alguno de sus shows?

25 de abril- Estadio Teodoro Mariscal, Mazatlán

1 de mayo- Foro GNP, Mérida

16 de mayo- La Velaria de la Feria, León

17 de mayo- Tecate Emblema, CDMX

20 de mayo- Auditorio Guelaguetza, Oaxaca

30 de mayo- Estadio Borregos, Monterrey

Cabe mencionar que el 19 de marzo Kenia Os dará un show especial para que sus fans pueden escuchar en vivo las canciones de su nuevo disco, “K de Karma”.

¿Cuándo es la preventa de boletos para Kenia Os?

Si no te quieres perder a Kenia Os en alguno de sus conciertos por México, te contamos que la preventa de boletos para sus shows ocurrirá dentro de unos días.

La primera venta será la preventa Banamex, a la cual tendrán acceso aquellos que tengan alguna tarjeta de crédito o débito de dicho banco. Podrás comprar tus boletos el 26 de febrero a las 11:00 AM en Ticktemaster si comprarás boletos para Monterrey o en Eticket para las otras fechas.

Po otra parte, la venta general será el 27 de febrero a las 11: 00 AM en Ticketmaster para los boletos de Monterrey o en Eticket para las demás fechas.

Kenia Os estrenó Una y otra vez Especial

Recuerda que para la fecha de CDMX, la cantante se presentará en el Tecate Emblema. La preventa Banamex de abonos, es decir, para los dos días del festival, será el 25 de febrero a las 2:00 PM en Ticketmaster.

Hasta el momento se desconoce el precio de los boletos para los shows de Kenia Os.

