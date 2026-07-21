Cómo Selena Gomez construyó Rare Beauty, la marca de maquillaje que conquistó el mundo

En menos de cinco años, Rare Beauty pasó de ser el proyecto empresarial de Selena Gomez a convertirse en una de las marcas de maquillaje más reconocidas de Sephora.

Su crecimiento no solo se explica por la popularidad de la cantante y actriz. La empresa encontró una fórmula que combinó productos virales, una fuerte presencia en redes sociales y un mensaje enfocado en la salud mental y la inclusión.

Desde su lanzamiento en 2020, Rare Beauty ha ampliado su catálogo, se ha expandido a distintos mercados y ha logrado construir una comunidad que va más allá del maquillaje. Esa estrategia ha hecho que la marca destaque en un sector donde cada año aparecen nuevas líneas creadas por celebridades.

Selena Gomez lanzó Rare Beauty en 2020 con la idea de crear una marca de maquillaje enfocada en la inclusión y la salud mental. IG rarebeauty

El éxito de Rare Beauty fue más allá del nombre de Selena Gomez

Aunque Selena Gomez es la imagen de la marca, desde el principio quiso rodearse de personas con experiencia en la industria cosmética.

La cantante contó en una entrevista con WWD que buscó un equipo dispuesto a construir un proyecto a largo plazo. Así llegaron Scott Friedman como director ejecutivo, Mehdi Mehdi como director digital y Joyce Kim al frente del desarrollo de productos, todos con experiencia previa en NYX Cosmetics.

El objetivo era que Rare Beauty tuviera una identidad propia y no dependiera únicamente del nombre de su fundadora.

Durante el proceso, el equipo analizó qué era lo que hacía que millones de personas conectaran con Selena. Más allá de su carrera en la música y la actuación, encontraron un rasgo que terminó marcando el rumbo de la marca: la forma en que la artista siempre se ha mostrado cercana y abierta con sus seguidores.

Rare Beauty se ha convertido en una de las marcas de maquillaje más populares de Sephora gracias a productos como el rubor líquido Soft Pinch. IG rarebeauty

La historia personal de Selena también ayudó a definir Rare Beauty

Uno de los aspectos que diferencian a Rare Beauty de otras marcas creadas por celebridades es que el proyecto está ligado a experiencias personales de Selena Gomez.

A lo largo de los últimos años, la artista ha hablado públicamente sobre el lupus, el trasplante de riñón al que se sometió en 2017 y los problemas de ansiedad, depresión y trastorno bipolar que ha enfrentado.

En lugar de mantener esos temas alejados de su faceta empresarial, decidió convertirlos en parte del mensaje de la marca.

En entrevistas, Selena ha explicado que durante mucho tiempo sintió la presión de proyectar una imagen de perfección. Con el paso de los años entendió que era más importante hablar con honestidad sobre las dificultades que había vivido.

Ese enfoque dio forma a Rare Beauty, que promueve la idea de disfrutar el maquillaje sin utilizarlo para ocultar quién eres.

La empresa también creó el Rare Impact Fund, una iniciativa que destina el 1 % de todas las ventas a proyectos relacionados con la salud mental. Su meta es recaudar 100 millones de dólares en diez años para apoyar programas y organizaciones que trabajan con jóvenes.

Además de su carrera como cantante y actriz, Selena Gomez ha consolidado Rare Beauty como uno de sus proyectos empresariales más exitosos. IG rarebeauty

Los productos que hicieron crecer a Rare Beauty

El crecimiento de la marca también estuvo respaldado por productos que encontraron un lugar entre los favoritos de los consumidores.

Uno de ellos fue el Soft Pinch Liquid Blush, un rubor líquido que rápidamente ganó popularidad gracias a TikTok. Miles de usuarios comenzaron a compartir videos probándolo, destacando su pigmentación y la pequeña cantidad necesaria para obtener color.

La conversación en redes sociales ayudó a que el producto se volviera uno de los más buscados de Rare Beauty.

Con el tiempo, la empresa amplió esa línea con el lanzamiento del Soft Pinch Luminous Powder Blush, un rubor en polvo que llegó después de que los propios consumidores lo pidieran durante años.

Actualmente, Rare Beauty ofrece bases, correctores, labiales, iluminadores, máscaras de pestañas y productos para el cuidado personal, manteniendo una estrategia basada en escuchar a su comunidad.

Los productos de Rare Beauty se hicieron virales en TikTok y ayudaron a que la marca ganara millones de seguidores en todo el mundo. IG rarebeauty

La inclusión también forma parte del proyecto

Rare Beauty también buscó diferenciarse a través del diseño de sus productos.

Las bases de maquillaje están disponibles en una amplia variedad de tonos para adaptarse a diferentes tipos de piel. Además, muchos envases cuentan con tapas redondeadas que facilitan su uso a personas con artritis o con movilidad reducida en las manos.

La intención era crear productos más fáciles de utilizar para distintos tipos de consumidores, sin que el diseño fuera un obstáculo.

A eso se suma una política de precios que se mantiene por debajo de muchas marcas de lujo, permitiendo llegar a un público más amplio, especialmente entre los consumidores jóvenes.

Rare Beauty destina el 1 % de sus ventas al Rare Impact Fund, una iniciativa que apoya programas de salud mental para jóvenes. IG rarebeauty

TikTok ayudó a convertir Rare Beauty en un fenómeno

La presencia de Selena Gomez en redes sociales también impulsó el crecimiento de la marca.

Con cientos de millones de seguidores entre Instagram, TikTok y YouTube, la artista ya contaba con una comunidad enorme antes del lanzamiento de Rare Beauty. Sin embargo, gran parte del éxito llegó gracias al contenido creado por los propios usuarios.

Miles de personas comenzaron a compartir reseñas, rutinas de maquillaje y comparativas utilizando productos de Rare Beauty. Al mismo tiempo, Selena publicaba videos sencillos aplicándose maquillaje o mostrando algunos lanzamientos, lo que ayudó a mantener una comunicación cercana con sus seguidores.

En lugar de apostar por campañas demasiado elaboradas, la marca encontró en las redes sociales un espacio donde los consumidores terminaron convirtiéndose en sus principales promotores.