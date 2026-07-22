El significado de ‘Lose You to Love Me’: La canción con la que Selena Gomez se sanó a sí misma

“Lose You to Love Me” no solo se convirtió en uno de los mayores éxitos de Selena Gomez. También fue la canción con la que la cantante habló por primera vez, de forma abierta, sobre una de las etapas más difíciles de su vida.

Desde su estreno, miles de fans relacionaron la letra con su historia junto a Justin Bieber, aunque ella ha explicado que el verdadero mensaje va mucho más allá de una ruptura amorosa.

La balada llegó después de varios años en los que Selena enfrentó problemas de salud, una larga pausa en la música y el final de una relación que estuvo bajo el ojo público durante casi una década.

"Lose You to Love Me" es una de las canciones más personales de Selena Gomez. Spotify

¿Cómo nació “Lose You to Love Me”?

Cuando Selena Gomez presentó “Lose You to Love Me” en octubre de 2019, explicó que la canción estaba inspirada en todo lo que había vivido desde el lanzamiento de su disco anterior.

Durante ese tiempo, la cantante enfrentó varios desafíos personales. Habló públicamente sobre el lupus que padece, recibió un trasplante de riñón y también hizo una pausa en su carrera para cuidar su salud mental.

En el mensaje que acompañó el estreno del sencillo, Selena explicó que esperaba que otras personas encontraran esperanza en la canción y entendieran que, incluso después de los momentos más difíciles, siempre existe la posibilidad de salir adelante y convertirse en una mejor versión de uno mismo.

Muchos fans relacionaron "Lose You to Love Me" con Justin Bieber. IG selenagomez

¿Por qué la canción siempre la relacionan con Justin Bieber?

Desde el primer día, muchos seguidores comenzaron a analizar la letra de “Lose You to Love Me”.

Aunque Selena Gomez nunca menciona a Justin Bieber, varias frases hicieron pensar que la canción estaba inspirada en la historia que ambos vivieron durante casi diez años.

Uno de los versos que más llamó la atención habla de haber sido reemplazada “en dos meses”. Para muchos fans, esa línea coincidía con el momento en que Bieber inició su relación con Hailey Baldwin, poco después de terminar definitivamente con Selena y antes de casarse con la modelo.

La cantante nunca confirmó esa interpretación. En distintas entrevistas ha preferido explicar que la canción habla del proceso de dejar atrás una etapa complicada y volver a encontrarse consigo misma.

Selena Gomez escribió "Lose You to Love Me" tras una etapa difícil de su vida. IG rarexjournals

¿Cuál es el verdadero significado de la canción?

Con el paso de los años, Selena Gomez ha dado más contexto sobre lo que representa “Lose You to Love Me”.

En su documental My Mind & Me, estrenado en 2022, contó que escribió la canción junto a Julia Michaels y Justin Tranter en menos de una hora.

También explicó que la letra nació cuando entendió que debía dejar de poner las necesidades de otras personas por encima de las suyas.

Por eso, el título puede traducirse como “Necesité perderte para poder quererme”. Esa idea resume el mensaje principal de la canción y explica por qué tantas personas lograron identificarse con ella, incluso sin conocer la historia sentimental de la cantante.

Más que una canción sobre una expareja, Selena ha dicho que representa el momento en que decidió empezar de nuevo.

"Lose You to Love Me" fue el primer número uno de Selena Gomez en Billboard. IG selenagomez

“Lose You to Love Me” cambió su carrera

Además de su significado personal, “Lose You to Love Me” marcó un momento importante para la carrera de Selena Gomez.

La canción fue el primer sencillo del álbum Rare y debutó en el primer lugar del Billboard Hot 100, convirtiéndose en el primer número uno de la cantante como solista en esa lista.

El éxito también impulsó el lanzamiento del resto del álbum, publicado en enero de 2020, donde Selena continuó explorando temas relacionados con el amor propio, la autoestima y el crecimiento personal.

Un día después de estrenar “Lose You to Love Me”, lanzó “Look at Her Now”, un tema con un ritmo mucho más optimista que muchos seguidores interpretaron como la continuación de la historia.

Mientras una canción habla del dolor de cerrar un ciclo, la otra retrata el momento en que alguien logra recuperar la confianza y seguir adelante.