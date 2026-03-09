Selena Gomez sorprende a Benny Blanco con una fiesta de cumpleaños temática

El amor entre Selena Gomez y el productor musical Benny Blanco sigue dando de qué hablar entre los fans. Esta vez, la cantante celebró el cumpleaños número 38 de su esposo con una fiesta temática llena de detalles románticos, fotografías inéditas y un emotivo mensaje que rápidamente conquistó las redes sociales.

¿Cuándo fue el cumpleaños de Benny Blanco?

El productor cumplió años el pasado 8 de marzo y la estrella de 33 años decidió festejarlo con una celebración muy especial inspirada en el estilo vaquero. Además de organizar la fiesta, Selena compartió con sus seguidores varios momentos íntimos de su relación a través de un carrusel de imágenes en Instagram que mostraban desde recuerdos cotidianos hasta escenas de su boda.

Feliz cumpleaños mi amor. Te amo con todo mi corazón”, escribió la cantante en la publicación, acompañando el mensaje con una serie de fotografías inéditas que retratan distintos capítulos de su historia juntos.

La cantante compartió un emotivo mensaje en Instagram acompañado de un carrusel de fotos íntimas que incluyen recuerdos de su boda. IG selenagomez

Entre ellas destacaron imágenes románticas de su boda, celebrada en septiembre de 2025 en California, así como instantáneas espontáneas de su vida diaria como pareja. El gesto no pasó desapercibido para el propio Benny Blanco, quien respondió con un comentario que reflejó lo enamorado que está.

Eres el mejor regalo de cumpleaños que jamás podría pedir”, escribió el productor, generando miles de reacciones entre los seguidores de ambos.

Selena Gomez celebró el cumpleaños número 38 de su esposo Benny Blanco con una fiesta temática estilo vaquero. IG selenagomez

¿Cómo fue la fiesta de cumpleaños de Benny Blanco?

La fiesta de cumpleaños tuvo una estética western que se reflejó tanto en la decoración como en los atuendos de los invitados. En una de las imágenes compartidas en las historias de Instagram, Selena aparece usando shorts de mezclilla, camisa negra y botas vaqueras adornadas con estoperoles, mientras se inclina para darle un beso a su esposo, quien también llevaba un look de mezclilla acorde con la temática.

En las imágenes se puede ver a la pareja intercambiando gestos de cariño, risas y un beso que dejó ver la complicidad entre ambos. IG selenagomez

Otra fotografía mostró a la cantante divirtiéndose en un columpio colgado de un árbol en medio de un jardín iluminado con luces cálidas, lo que aportó un ambiente relajado y festivo a la celebración. También se compartió una imagen grupal con algunos invitados que, al igual que los anfitriones, adoptaron el estilo cowboy con sombreros y prendas de mezclilla.

La romántica celebración llega después de varios meses especialmente felices para la pareja. Tras contraer matrimonio en septiembre de 2025 en Montecito, California, Selena y Benny han disfrutado de lo que muchos describen como una prolongada “luna de miel”, mostrándose cada vez más unidos en apariciones públicas y redes sociales.

La celebración se llevó a cabo el 8 de marzo y estuvo marcada por una decoración campirana, música, un ambiente relajado al aire libre y looks cowboy entre los invitados. IG selenagomez

Su boda fue un evento lleno de celebridades. Entre los invitados destacaron figuras como Taylor Swift, amiga cercana de Selena, así como sus compañeros de reparto en la serie Only Murders in the Building: Steve Martin, Martin Short y Paul Rudd. También asistieron celebridades como Paris Hilton y Ed Sheeran.

¿Cuál es la historia de Selena Gomez y Benny Blanco?

La historia de amor entre Selena Gomez y Benny Blanco comenzó a captar atención pública en diciembre de 2023, cuando confirmaron oficialmente su relación, aunque ya llevaban varios meses saliendo. Un año más tarde sorprendieron a sus fans con el anuncio de su compromiso, que incluyó una propuesta íntima con picnic y tacos, una de las comidas favoritas de la cantante.

Selena Gomez y Benny Blanco se han mostrado cada vez más abiertos sobre su amor y su vida juntos. IG selenagomez

Desde entonces, ambos han dejado claro que su relación se basa en la complicidad y el apoyo mutuo. En un episodio reciente del podcast Friends Keep Secrets, conducido por Blanco junto a Lil Dicky y Kristin Batalucco, Selena habló abiertamente sobre su matrimonio y lo describió como uno de los aspectos más felices de su vida.

Durante la conversación, la también empresaria y creadora de Rare Beauty confesó que sueña con formar una familia numerosa. Incluso mencionó que le gustaría tener cuatro hijos, una idea inspirada en una escena de la película The Family Stone que siempre la ha conmovido. En esa secuencia, una gran familia se reúne alrededor de la mesa en Navidad, una imagen que Selena imagina replicar algún día en su propio hogar.

Mientras ese futuro llega, la pareja sigue disfrutando del presente y la celebración de cumpleaños de Benny Blanco fue una muestra pública del fuerte vínculo que comparten.