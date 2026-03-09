Karla Sofía Gascón se burla de Timothée Chalamet tras polémica por la ópera

La controversia que rodea al actor Timothée Chalamet por sus comentarios sobre la ópera y el ballet sigue generando reacciones en el mundo del espectáculo. La más reciente provino de la actriz española Karla Sofía Gascón, quien publicó un mensaje irónico en redes sociales que rápidamente se sumó al debate.

La protagonista de la película Emilia Pérez compartió en su cuenta de Instagram un meme que combina una imagen del personaje de Chalamet en Marty Supreme con una fotografía suya de la cinta que le valió una nominación al Oscar. En la imagen editada, ambos parecen hablar por teléfono.

El texto del meme dice: “Hola Karla, ¿crees que me van a hacer pasar por la alfombra roja en los Oscar?”, una frase que alude a la polémica que rodeó a la actriz antes de la ceremonia de la Premios Óscar de 2025.

La respuesta irónica de Karla Sofía Gascón

Al compartir la imagen en sus historias de Instagram, Gascón añadió su propio comentario con tono burlón.

“¿Eres una mujer trans? Entonces no te preocupes, Tim”, escribió en letras rojas sobre la imagen.

La actriz también incluyó un mensaje adicional en el que mencionó su relación personal con las artes escénicas. “Además, me encantan las zapatillas de ballet y he visto El Fantasma de la Ópera diez veces”, señaló, acompañado de un emoji de zapatillas de ballet.

El comentario concluyó con una frase dirigida directamente al actor.

“No sé si eso cuenta para algo. Mucha suerte con los premios”.

En un texto más pequeño incluido en la misma publicación, Gascón comparó indirectamente su propia controversia pública con la que enfrenta actualmente Chalamet.

“Aunque nadie me ha visto ni oído decir nada, aunque a usted le hayan visto y oído, la gente parece preferir creer lo que los malos afirman que dije”, escribió.

La polémica previa de la actriz

La publicación también recordó la controversia que enfrentó Gascón antes de los Oscar de 2025, cuando resurgieron antiguos mensajes publicados en su cuenta de X (antes Twitter). En ellos utilizaba lenguaje considerado ofensivo hacia el islam y hacía comentarios polémicos sobre temas como el asesinato de George Floyd, el movimiento Black Lives Matter, la diversidad en los premios Oscar y la vacuna contra la covid-19.

Tras la polémica, la actriz eliminó las publicaciones y ofreció disculpas públicas. Sin embargo, el episodio generó una fuerte crisis mediática que influyó en su presencia durante la ceremonia.

Aunque asistió a la gala de los Oscar, Gascón decidió no desfilar por la alfombra roja, en medio del intenso escrutinio mediático.

Las críticas a Timothée Chalamet

La reacción de Gascón se suma a la ola de críticas que ha recibido Chalamet desde que afirmó que “a nadie le importan” la ópera o el ballet durante un foro organizado por Variety y CNN en febrero.

Las declaraciones provocaron respuestas desde distintos sectores del entretenimiento y de las artes escénicas.

La cantante Doja Cat también respondió en redes sociales, defendiendo el valor cultural de estas disciplinas.

“A los bailarines les importa, a los cantantes les importa, al público le importa”, afirmó en un video publicado en TikTok.

Incluso instituciones culturales reaccionaron al comentario del actor. La compañía The Metropolitan Opera publicó en Instagram un mensaje dirigido a Chalamet acompañado de imágenes del trabajo detrás de escena de sus producciones.