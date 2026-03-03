Selena Gomez besa el pie de Benny Blanco en podcast tras críticas sobre higiene del productor

Selena Gomez protagonizó un peculiar momento durante su participación en el más reciente episodio del podcast Friends Keep Secrets. Durante la emisión, la cantante besó el pie de su esposo, el productor musical Benny Blanco, una semana después de que el productor se convirtiera en el centro de críticas debido a la apariencia de sus pies durante el episodio de estreno del programa.

El formato de audio y video es conducido por el propio Blanco en compañía del rapero Dave Burd, conocido en la industria musical como Lil Dicky, y la esposa de este último, Kristin Batalucco. La escena en cuestión ocurrió cerca de la marca de los 50 minutos de la grabación.

En el videopodcast, Gomez se encontraba sentada en el suelo del set de grabación, mientras que su esposo estaba recostado de forma casual en un sillón. En medio de la conversación general, la cantante se inclinó hacia adelante y le dio un beso directamente en el dedo índice del pie al productor.

La acción interrumpió momentáneamente el hilo de la charla. Blanco detuvo su intervención, bajó la mirada hacia su esposa, sonrió y se dirigió a sus compañeros de conducción preguntando en tono de broma si les había gustado la escena.

En respuesta, Gomez le dio una palmada amistosa en la pierna y le pidió que no convirtiera la situación en un momento incómodo para los presentes. Lejos de detenerse, Blanco le aseguró que el gesto le había gustado, que lo hizo sentir bien y aprovechó para expresarle su cariño frente a los micrófonos.

Benny Blanco bajo fuego por comentarios sobre su higiene personal Grosby

Posteriormente, la estrella de la serie Only Murders in the Building volvió a mostrar su afecto apoyando una de sus mejillas directamente sobre los dedos del pie de su pareja.

El intercambio provocó la reacción de Dave Burd, quien recordó la primera vez que observó a la pareja mostrando afecto en público durante una estancia en Malibú, señalando que desde ese instante supo que la relación entre ambos funcionaría.

A raíz de este comentario, Blanco explicó su postura respecto a las demostraciones públicas de afecto, especialmente cuando Gomez se encuentra trabajando o atendiendo a la prensa.

Selena Gomez y Benny Blanco

El productor detalló que hace un esfuerzo consciente por mantener un perfil bajo durante las entrevistas de su esposa para permitir que ella destaque como una mujer independiente, admitiendo que le resulta difícil contener sus impulsos de abrazarla y besarla constantemente.

En otro segmento del programa, Gomez tomó la palabra para definir la dinámica que mantiene con el productor musical. La cantante describió su matrimonio como una relación muy saludable y la catalogó textualmente como una de las mejores cosas que le han pasado en la vida, reafirmando la solidez de su vínculo ante la audiencia.

Benny Blanco aparece con los pies sucios

El contexto detrás de la atención mediática hacia los pies de Blanco se originó el pasado 24 de febrero, durante el lanzamiento del episodio piloto del podcast. En aquella ocasión, las cámaras captaron al productor descansando descalzo sobre los cojines del sofá en la casa de Burd y Batalucco.

Las imágenes mostraron que las plantas de sus pies estaban cubiertas de tierra, lo que desató una ola de comentarios negativos en la plataforma YouTube, donde los espectadores cuestionaron abiertamente su higiene personal y le sugirieron lavarse.

Antes de su aparición presencial en el programa de este martes, Gomez ya había respondido de manera indirecta a la controversia digital publicando un video en sus historias de Instagram donde aparecía besando a su esposo, acompañado de un mensaje donde afirmaba enamorarse de él cada día más.