“Princesa mía”: el emotivo mensaje de Maluma por los 2 años de su hija París

Juan Luis Londoño Arias, mejor conocido como Maluma, está de fiesta. El cantante colombiano celebra con alegría el segundo cumpleaños de su hija París, fruto de su relación con Susana Gómez.

A dos años de convertirse en papá, el intérprete de Hawái se muestra más feliz que nunca disfrutando de esta etapa de su vida. A través de redes sociales, el artista compartió un emotivo mensaje y varias fotografías familiares que de inmediato enternecieron a sus seguidores.

Maluma celebra el segundo cumpleaños de su hija París Foto: @maluma

Maluma celebra los 2 años de su hija París con emotivas fotos

A través de una galería de imágenes publicada en su cuenta de Instagram, el cantante colombiano mostró lo especial que fue la celebración del cumpleaños de su única hija.

En las fotos se puede ver a Susana Gómez y a Maluma disfrutando de la fiesta junto a la pequeña París, en un momento lleno de amor y complicidad familiar.

“HBD #2 PRINCESA MIAAAAAA… Estos papás te aman y dan la vida por ti”, escribió el artista en la publicación que rápidamente se llenó de comentarios y felicitaciones.

Seguidores reaccionan al cumpleaños de la hija de Maluma

La publicación del cantante junto a su hija París y su pareja dejó ver el lado más tierno del artista, quien ha compartido con orgullo su faceta como padre.

En poco tiempo, la galería de fotos ha acumulado miles de reacciones y comentarios de amigos, colegas y seguidores que celebraron los dos años de la pequeña.

Muchos usuarios destacaron lo feliz que se ve el cantante en esta nueva etapa de su vida, demostrando que la paternidad se ha convertido en una de sus mayores alegrías.

¿Qué día nació la hija de Maluma?

Maluma se convirtió en padre el 9 de marzo de 2024 en Medellín, Colombia, cuando nació su hija París, fruto de su relación con Susana Gómez, arquitecta colombiana.

Desde entonces, el artista ha compartido distintos momentos de su vida familiar, mostrando el profundo amor que siente por su hija.

¿Cómo se conocieron Maluma y su novia Susana Gómez?

Maluma y su novia Susana Gómez comenzaron su relación en el año 2020, aunque tiempo antes ya se conocían al tener amigos en común.

Sin embargo, el artista hizo oficial su noviazgo en diciembre del 2021, desde entonces han sido una pareja estable.

Tres años después, ambos se convirtieron en padres por primera vez, un momento celebrado por muchos de sus seguidores.

Con cada publicación, el cantante deja ver que, más allá del escenario, también vive una de las experiencias más importantes de su vida: ser papá de París.