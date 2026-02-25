Pies sucios y gases: redes cuestionan la poca higiene de Benny Blanco, esposo de Selena Gomez

Lo que prometía ser el lanzamiento fresco de un nuevo proyecto terminó desatando una ola de reacciones negativas. Benny Blanco, productor musical y esposo de Selena Gomez, fue severamente criticado en redes sociales.

Su nuevo podcast, Friends Keep Secrets, generó conversación desde su estreno, pero no por el contenido musical o las entrevistas, sino por ciertas actitudes y comentarios que incomodaron a parte de la audiencia. Lo que pretendía ser una charla desenfadada entre amigos terminó provocando críticas en redes, donde varios usuarios calificaron algunos momentos como inapropiados y desagradables.

El resultado: una tormenta digital que transformó un debut aparentemente casual en un debate viral.

Pies sucios y flatulencias

El punto de quiebre llegó cuando Benny, conocido por su actitud despreocupada, adoptó una postura que dejó sus pies descalzos en primer plano durante la grabación. Más allá de la intención de mostrarse cómodo, varios espectadores señalaron que su aspecto lucía descuidado, lo que rápidamente desvió la atención del contenido hacia su imagen personal.

La incomodidad aumentó cuando, en plena conversación y frente a sus invitados y los micrófonos, el productor protagonizó un momento que muchos calificaron como innecesario: se tiró una flatulencia. Lo que pudo haber sido interpretado como humor irreverente terminó por reforzar las críticas que ya circulaban en torno a su higiene y modales.

El internet ya dio su veredicto sobre Benny Blanco Especial

Las reacciones no tardaron en multiplicarse en TikTok y X, donde usuarios debatieron si se trataba de autenticidad o simple falta de consideración. Para muchos, incluso en un formato relajado como un podcast entre amigos, existe un estándar básico de respeto hacia la audiencia

Algunas reacciones que circularon en redes fueron del estilo: