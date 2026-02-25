Pies sucios y gases: redes cuestionan la poca higiene de Benny Blanco, esposo de Selena Gomez
“¿Qué le vio Selena?”: redes reaccionan con dureza a los hábitos de limpieza de Benny Blanco.
Lo que prometía ser el lanzamiento fresco de un nuevo proyecto terminó desatando una ola de reacciones negativas. Benny Blanco, productor musical y esposo de Selena Gomez, fue severamente criticado en redes sociales.
Su nuevo podcast, Friends Keep Secrets, generó conversación desde su estreno, pero no por el contenido musical o las entrevistas, sino por ciertas actitudes y comentarios que incomodaron a parte de la audiencia. Lo que pretendía ser una charla desenfadada entre amigos terminó provocando críticas en redes, donde varios usuarios calificaron algunos momentos como inapropiados y desagradables.
El resultado: una tormenta digital que transformó un debut aparentemente casual en un debate viral.
Pies sucios y flatulencias
El punto de quiebre llegó cuando Benny, conocido por su actitud despreocupada, adoptó una postura que dejó sus pies descalzos en primer plano durante la grabación. Más allá de la intención de mostrarse cómodo, varios espectadores señalaron que su aspecto lucía descuidado, lo que rápidamente desvió la atención del contenido hacia su imagen personal.
La incomodidad aumentó cuando, en plena conversación y frente a sus invitados y los micrófonos, el productor protagonizó un momento que muchos calificaron como innecesario: se tiró una flatulencia. Lo que pudo haber sido interpretado como humor irreverente terminó por reforzar las críticas que ya circulaban en torno a su higiene y modales.
Las reacciones no tardaron en multiplicarse en TikTok y X, donde usuarios debatieron si se trataba de autenticidad o simple falta de consideración. Para muchos, incluso en un formato relajado como un podcast entre amigos, existe un estándar básico de respeto hacia la audiencia
Algunas reacciones que circularon en redes fueron del estilo:
- “Ser relajado está bien, pero esto ya es otra cosa…”
- “No todo lo ‘auténtico’ tiene que transmitirse en primer plano.”
- “Hay una línea muy clara entre confianza y falta de modales.”
- “¿Era necesario? Porque cómodo no es lo mismo que descuidado.”
- “El podcast era para hablar, no para esto.”
- “Selena, amiga… explícanos.”
- “Lo que pudo ser un debut cool terminó siendo incómodo.”
- “Internet nunca olvida… y menos cuando hay micrófonos de por medio.”