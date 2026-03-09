Oscar 2026: ellos ganaron la estatuilla antes de cumplir 30 años (uno tenía solo 10)

A 10 días de que se celebre la 98.ª edición de los Premios Oscar, la atención del público se vuelve a posar sobre la historia de la Academia para comparar a los potenciales ganadores con los récords de precocidad que han marcado el certamen.

El próximo 15 de marzo, el Dolby Theatre de Los Ángeles abrirá sus puertas para una ceremonia que, por segundo año consecutivo, tendrá a Conan O'Brien como anfitrión y que incorporará por primera vez la categoría de Mejor Casting . En este contexto, repasar los nombres de quienes lograron la hazaña a edades tempranas permite dimensionar el impacto de sus triunfos en la historia del cine.

El registro oficial de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas documenta casos excepcionales de intérpretes y realizadores que alcanzaron la gloria antes de cumplir los 30 años.

Mejor actor: Adrien Brody, 'The Pianist'

El récord de mejor actor más joven lo ostenta Adrien Brody, quien tenía 29 años y 343 días cuando subió a recoger la estatuilla por su interpretación en 'El pianista' (2002), de Roman Polanski.

La ceremonia se celebró el 23 de marzo de 2003 y su discurso de aceptación quedó eclipsado por un momento que generó controversia: un efusivo beso que le dio a la presentadora Halle Berry.

El triunfo de Brody supuso además un reconocimiento a una de las interpretaciones más desgarradoras del cine sobre el Holocausto. Su preparación para el papel fue exhaustiva, perdiendo peso y aislandose para meterse en la piel del músico judío Władysław Szpilman.

Adrien Brody y Halle Berry en la icónica imagen del beso durante los Oscar 2003, cuando el actor ganó por "El pianista". Foto: IG

Mejor actriz: Marlee Matlin, 'Children of a Lesser God'

En la categoría de mejor actriz, el récord de precocidad pertenece a Marlee Matlin, que contaba con 21 años y 218 días cuando ganó por 'Hijos de un dios menor' (1986). La ceremonia tuvo lugar el 30 de marzo de 1987 y tuvo un componente emotivo adicional: quien le entregó el premio fue su entonces novio William Hurt, ganador del Oscar al mejor actor el año anterior por 'El beso de la mujer araña'.

Matlin, que es sorda, pronunció su discurso en lenguaje de señas con la interpretación de Jack Jason, convirtiéndose en la primera persona con discapacidad auditiva en ganar un Oscar.

La película, dirigida por Randa Haines, narraba la historia de amor entre una mujer sorda y un profesor en una escuela para personas con discapacidad auditiva. La actuación de Matlin, que debutaba en el cine, fue aclamada por la crítica por su naturalidad y profundidad emocional.

Marlee Matlin, primera persona sorda en ganar un Oscar, recibe el premio de manos de William Hurt en 1987. (Foto: Grosby Group)

Mejor actor de reparto: Timothy Hutton, 'Ordinary People'

Timothy Hutton se convirtió en el mejor actor de reparto más joven de la historia con 20 años y 227 días, gracias a su papel en 'Gente corriente' (1980), la ópera prima de Robert Redford.

La gala se celebró el 31 de marzo de 1981 y tuvo una particularidad extra cinematográfica: se retrasó un día debido al intento de asesinato del presidente Ronald Reagan .

En su discurso, Hutton dio las gracias al elenco y, girándose ligeramente hacia la derecha, mencionó a su compañera de reparto Mary Tyler Moore, que estaba nominada y fue una de las presentadoras junto a Jack Lemmon.

La película, que retrataba la desintegración de una familia de clase alta tras la muerte de uno de los hijos, supuso un éxito de crítica y público, ganando el Oscar a la mejor película. La interpretación de Hutton como el adolescente problemático que intenta sobrevivir a la presión familiar fue elogiada por su madurez y contención. Cuatro décadas después, Hutton sigue siendo el ganador masculino más joven en una categoría de actuación.

Mejor actriz de reparto: Tatum O’Neal, 'Paper Moon'

El récord absoluto de precocidad en categorías competitivas lo posee Tatum O'Neal, que ganó el Oscar a la mejor actriz de reparto con solo 10 años y 148 días por 'Luna de papel' (1973).

La ceremonia se celebró el 2 de abril de 1974 y su discurso fue tan breve como emotivo: "Solo quiero realmente agradecer a mi director Peter Bogdanovich y a mi padre", dijo al aceptar el premio.

O'Neal actuaba junto a su padre, Ryan O'Neal, en una comedia ambientada en la época de la Gran Depresión que conquistó al público y a la crítica.

Su vida posterior estuvo marcada por las dificultades para gestionar una fama tan temprana y por una complicada relación familiar, pero su nombre permanece imborrable en los anales de Hollywood como la ganadora más joven de la historia .

Tatum O'Neal, con 10 años, se convirtió en la ganadora más joven de un Oscar por "Luna de papel" en 1974. IG: nagasawamd

Mejor director: Damien Chazelle, 'La La Land'

El director Damien Chazelle se convirtió en el realizador más joven en ganar un Oscar con 32 años y 38 días por 'La La Land' (2016). La gala del 26 de febrero de 2017 será recordada por uno de los momentos más confusos de la historia de los premios: su película fue anunciada erróneamente como ganadora del Oscar a la mejor película, para que instantes después se rectificara y se entregara el premio a su legítima ganadora, "Moonlight" .

El caos del momento pudo haber empañado la noche para el equipo de Chazelle, pero afortunadamente los premios a su dirección, a la actriz Emma Stone y al compositor Justin Hurwitz no fueron retirados.

A pesar del incidente, Chazelle ya había hecho historia al convertirse, con 32 años, en el director más joven en ganar la estatuilla, superando la marca anterior de Norman Taurog. Su película, un homenaje a los musicales clásicos de Hollywood, enamoró al público y a la crítica por su factura visual y su banda sonora.

Damien Chazelle: el director que vivió el caos de 'La La Land'. (Foto: Grosby Group)

Mejor guion original: Ben Affleck, Good Will Hunting

Ben Affleck ganó el Oscar al mejor guion original con 25 años y 220 días por 'El indomable Will Hunting' (1997), compartiendo el premio con su amigo y coautor Matt Damon, que entonces tenía 27 años.

La ceremonia del 23 de marzo de 1998 fue una de las más vistas de la historia, con más de 57 millones de espectadores en Estados Unidos, impulsada por el fenómeno de taquilla de 'Titanic' . Al subir al escenario, Affleck abrió su discurso con una confesión sincera.