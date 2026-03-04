¿Por qué Selena Gomez agregó a todos a su 'close friends'? La cantante lo confiesa

Selena Gomez reaccionó públicamente después de que su actividad en Instagram se volviera viral entre sus seguidores. Durante los últimos días, usuarios de la red social detectaron un cambio inusual en las historias del perfil de la artista: su burbuja aparecía rodeada por un círculo amarillo, un indicador visual que no había sido visto anteriormente en la aplicación.

En Instagram, los anillos de color que rodean la foto de perfil suelen indicar el tipo de contenido que el usuario comparte en sus historias. El círculo verde, por ejemplo, identifica publicaciones destinadas únicamente a la lista de “Amigos cercanos”. Sin embargo, el nuevo círculo amarillo generó dudas entre los seguidores de la cantante, quienes comenzaron a comentar en redes que aparentemente habían sido añadidos a una lista especial.

El nuevo indicador corresponde a una función denominada “Amigos secretos”, una modalidad que permite compartir historias con un grupo seleccionado de usuarios bajo una dinámica distinta a la lista tradicional de amigos cercanos. En el caso del perfil de Gomez, varios seguidores reportaron haber sido incluidos en esta lista, lo que provocó sorpresa y una rápida circulación de capturas de pantalla en distintas plataformas.

Selena Gomez usó una nueva función de Instagram Especial

La dinámica también funcionó como una estrategia de promoción vinculada a un nuevo podcast. El círculo amarillo apareció mientras la cantante compartía contenido relacionado con el podcast “Friends Keep Secrets (Amigos Guardan Secretos)”, presentado por el productor musical Benny Blanco, esposo de Gomez.

El programa se desarrolla en colaboración con el rapero y comediante Lil Dicky y la creadora de contenido Kristin. La iniciativa busca reunir conversaciones con amigos y figuras cercanas al productor, en un formato de audio centrado en anécdotas personales y experiencias dentro de la industria musical.

Mientras promocionaba el proyecto, Gomez comenzó a publicar historias en las que aparecían videos y fotografías personales que no habían sido compartidos previamente con el público. Este tipo de contenido alimentó la percepción entre sus seguidores de que estaban accediendo a material exclusivo.

Selena Gomez compartió nuevas imágenes de su boda con Benny Blanco Especial

Tras el aumento de comentarios y teorías sobre la función, la artista decidió aclarar la situación mediante un mensaje directo en sus historias. En uno de los videos publicados, Gomez habló sobre la herramienta de Instagram y su propia reacción ante la forma en que se difundió entre los usuarios.

“La función en Instagram es genial, pero perdón por ser tan molesta”, expresó la cantante. En el mismo mensaje añadió: “Estoy, como molesta conmigo misma. Pero es divertido intentarlo. No durará para siempre”.

La breve declaración se interpretó como una explicación informal sobre la estrategia que estaba probando dentro de la plataforma. Al mismo tiempo, confirmó que la dinámica de “amigos secretos” formaba parte de un experimento temporal para interactuar con su audiencia mientras promocionaba el proyecto del podcast.