Preparan serie live-action de 'Campanita' para Disney+

Disney prepara el regreso de uno de sus personajes más reconocibles. El estudio desarrolla una serie live action centrada en el hada Tinker Bell, proyecto que estaría destinado a estrenarse en la plataforma de streaming Disney+.

La producción marcaría el regreso del personaje a una historia propia en formato televisivo, con la intención de recuperar la magia del universo de Tinker Bell, figura clásica vinculada al mundo de Peter Pan.

Disney apuesta por una nueva historia del hada de Nunca Jamás

De acuerdo con información publicada por Deadline, el proyecto recibió luz verde para comenzar su desarrollo dentro de Walt Disney Studios.

La serie llevaría por ahora el título tentativo “Tink” y buscaría explorar nuevas historias alrededor del personaje que durante décadas ha sido uno de los símbolos más reconocibles de Disney.

Aunque el estudio no ha revelado detalles sobre la trama, el proyecto se suma a la estrategia reciente de Disney de expandir sus franquicias clásicas con producciones para streaming.

Peter Pan dominio público

Las creadoras detrás del proyecto

El desarrollo del guion estará a cargo de Liz Heldens y Bridget Carpenter, guionistas conocidas por su trabajo en la serie Friday Night Lights.

Ambas también participarán como productoras ejecutivas del proyecto, lo que sugiere que estarán involucradas directamente en la construcción narrativa de la serie.

A ellas se suma Quinn Haberman como productora. Haberman participó anteriormente en la película romántica A Dos Metros de Ti.

Un proyecto aún en desarrollo

Por el momento, Disney no ha anunciado un elenco ni una fecha tentativa de estreno para la serie. Esto se debe a que la producción se encuentra todavía en una etapa temprana de desarrollo.

Tampoco se han revelado detalles sobre si la historia estará conectada directamente con el relato clásico de Peter Pan o si presentará una narrativa independiente centrada únicamente en el personaje del hada.

El proyecto llega en un momento en el que Disney continúa ampliando su catálogo de series originales para streaming, apostando por nuevas versiones y expansiones de sus propiedades intelectuales más conocidas.

De concretarse, la serie Tink representaría la primera vez que Tinker Bell protagoniza una producción live action pensada específicamente para televisión o plataformas digitales, ampliando así el universo del personaje que ha acompañado a Disney desde mediados del siglo XX.