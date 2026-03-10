La rápida movilización de piezas. Ejemplos de Paul Morphy (1)

El estadunidense Paul Morphy (1837-1884) fue una de las más grandes y enigmáticas figuras en la historia del ajedrez. Extraordinario niño prodigio, inició su trayectoria al viajar a Europa en 1857 derrotando de forma convincente a todos los maestros del viejo continente (incluyendo a su mejor jugador, el alemán Adolf Anderssen). Sin embargo, su carrera fue breve y se retiró dos años después. Las partidas de Morphy están llenas de bellas combinaciones que tienen su origen en una comprensión superior del juego posicional al intuir la necesidad del rápido desarrollo de piezas y el dominio del centro del tablero. Su aportación revolucionaria al ajedrez radica en ser el primero en descubrir los principios básicos del juego abierto. En la siguiente partida Morphy demuestra un entendimiento posicional mucho más fino que el de su rival y gracias a su ventaja pudo rematar con elegancia la partida.

Blancas: Schulten Negras: Morphy Nueva York, 1857 Gambito de rey

1.e4 e5 2.f4 d5 (Morphy elige el interesante Contragambito Falkbeer contra el gambito de rey) 3.exd5 e4 (a cambio de un peón se obtiene una ventaja de espacio en el centro, se impide la apertura de la columna “f” y se obstruye el desarrollo normal del caballo blanco en f3) 4.Cc3 Cf6 5.d3 Ab4 6.Ad2 e3! (Morphy no pretende recuperar el peón, sino abrir líneas de ataque contra el rey enemigo: sus entregas de material no eran evidentes y con fines inmediatos sino posicionales y con objetivos a más largo plazo) 7.Axe3 O-O! 8.Ad2 Axc3! (para debilitar al peón de d5 y la casilla crítica de e2) 9.bxc3 Te8+ 10.Ae2 Ag4! (las negras pretenden evitar el enroque de las blancas. Ahora si 11.Cf3 se continúa con 11....Axf3 y el rey blanco no tendrá refugio seguro. La mejor jugada blanca era 11.Rf2 para salir de la clavada) 11.c4? c6! (Morphy busca poner en juego su caballo de b8 y sacrifica otro peón) 12.dxc6? (error decisivo, había que jugar 12.h3) 12…Cxc6 (las negras tienen una gran ventaja en movilidad de piezas y comienzan a aparecer las amenazas: 13...Cd4 sería contundente) 13.Rf1 Txe2!! (mediante este sacrificio de calidad las negras consiguen un ataque decisivo) 14.Cxe2 Cd4 15.Db1 Axe2+ 16.Rf2 (Las blancas están indefensas. Si 16.Re1 De7! o 16.Rg1 Cxc2!, que amenaza mate con 17...Dd4++) 16…Cg4+ 17.Rg1 (en caso de 17.Rg3 sigue el mate 17...Cf5+ 18.Rh3 Dh4++) 17…Cf3+! (con este sacrificio se cede la casilla d4 a la dama que irrumpirá con efectos decisivos) 18.gxf3 Dd4+ 19.Rg2 Df2+ 20.Rh3 Dxf3+ 21.Rh4 Ch6! 22.Dg1 Cf5+ 23.Rg5 Dh5++.

Blancas: Saint Amant – Negras: Morphy París, 1858 Apertura italiana

1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ac4 Ac5 4.c3 Cf6 5.d4 exd4 6.cxd4 Ab4+ 7.Ad2 Axd2+ 8.Cbxd2 d5 9.exd5 Cxd5 10.0–0 0–0 11.h3? (el blanco pierde tiempos. Mucho mejor era movilizar las piezas mayores con 11.Dc2, 11.Te1 u 11.Tc1) 11...Cf4! 12.Rh2? (esto pierde un importante peón central Había que llevar el caballo a la defensa con 12.Ce4) 12...Cxd4 13.Cxd4 Dxd4 14.Dc2 Dd6! 15.Rh1 Dh6! (se amenaza destruir el enroque con el sacrificio de alfil en h3) 16.Dc3 Af5 17.Rh2 Tad8 18.Tad1 Axh3! (comienza el asalto final contra el monarca blanco) 19.gxh3 Td3!! (letal sacrificio de obstrucción de líneas. Si 20.Axd3 Dxh3+ 21.Rg1 Dg2++) 20.Dxd3 Cxd3 21.Axd3 Dd6+! (Morphy tenía previsto este jaque que lo lleva a capturar el alfil de d3 y con ello a un final fácilmente ganado) 22.f4 Dxd3 Rinden. 0-1.

Guil Russek /Especial