¿Quiénes han sido las parejas de Benny Blanco? Su vida amorosa antes de Selena Gómez

Benny Blanco cumplió un año más de vida y su esposa, Selena Gómez, no dejó pasar la ocasión para celebrarlo. A través de redes sociales, la cantante compartió tiernas imágenes de ambos para felicitarlo en su día y expresar el amor que siente por el productor musical.

Desde septiembre de 2025, la pareja vive una nueva etapa como matrimonio y suele compartir con sus seguidores algunos momentos especiales de su relación. Sin embargo, antes de conocer a Selena y comenzar esta historia de amor, muchos se preguntan: ¿quiénes han sido las parejas de Benny Blanco? Aquí te contamos lo que se sabe sobre su vida sentimental.

¿Quién es Benny Blanco?

Benny Blanco nació en 1988 en Reston, Virginia, Estados Unidos. Desde los 9 años mostró interés por la música, especialmente por componer y grabar canciones.

En sus inicios comenzó produciendo instrumentales de hip-hop, pero fue a finales de los años 2000 cuando su carrera despegó al participar como compositor en la canción "Circus" de Britney Spears (2008).

Desde entonces se ha consolidado como uno de los productores y compositores más influyentes del pop, trabajando con artistas de talla internacional como Justin Bieber, Ed Sheeran, Katy Perry y Rihanna.

Parejas de Benny Blanco

Aunque el productor ha mantenido su vida personal con bastante discreción, solo algunas relaciones o rumores han sido conocidos públicamente.

Elsie Hewitt (2020)

Elsie Hewitt es una modelo e influencer originaria del Reino Unido que comenzó su carrera en el modelaje a los 18 años. También ha participado en producciones como la serie Industry, Dave y la película Teenage Badass.

Conoció a Benny Blanco durante el rodaje del video musical de la canción Graduation en 2019. Un año después, en 2020, confirmaron su relación. Antes de Selena Gomez, ha sido una de las pocas relaciones públicas del productor.

Benny Blanco, ¿quiénes son sus exparejas? Foto: @elsie

Lil Dicky (rumores en 2025)

David Burd, mejor conocido como Lil Dicky, es amigo cercano de Benny Blanco. En 2025 surgieron rumores en redes sociales sobre una supuesta relación entre ambos al verlos muy cercanos.

Sin embargo, todo se trató de un rumor sin fundamento. El propio Benny Blanco aclaró que solo mantienen una amistad.

Selena Gomez y Benny Blanco

La relación entre el productor y la cantante comenzó oficialmente en 2023, aunque se conocían desde 2010 gracias a su trabajo dentro de la industria musical.

Antes de iniciar su romance, colaboraron en la canción Trust Nobody en 2016. Con el tiempo, la amistad evolucionó hasta convertirse en una relación sentimental.

La pareja anunció su compromiso el 11 de diciembre de 2024 y finalmente se casaron el 27 de septiembre de 2025 en una ceremonia íntima celebrada en Montecito, Santa Bárbara, California.

Entre los invitados destacaron celebridades como Taylor Swift, Ed Sheeran, Camila Cabello, Steve Martin, Cara Delevingne, Zoe Saldaña y David DeLuise, recordado por interpretar al padre de Selena en la serie Wizards of Waverly Place.

Benny Blanco, ¿quiénes son sus exparejas? Foto: @benny blanco

Aunque Benny Blanco siempre ha mantenido su vida sentimental lejos del foco público, hoy atraviesa una etapa de amor y felicidad junto a su esposa Selena Gómez, mientras continúa consolidándose como uno de los productores más importantes de la industria musical.