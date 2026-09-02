Scorpions pospone conciertos en México para 2027: Conoce las nuevas fechas y reembolsos

La legendaria banda alemana Scorpions reprogramó toda su gira por México para el año 2027. Ocesa emitió un comunicado oficial donde confirmó la modificación total de las fechas originales. Los músicos justificaron esta decisión por "circunstancias imprevistas" y expresaron su enorme decepción ante los fanáticos nacionales.

El grupo planeaba visitar el país en septiembre de 2026 como parte de su gira internacional Coming Home - 60 Years of Scorpions. La agenda original contemplaba presentaciones en tres de los principales recintos del país: el Auditorio Telmex en Guadalajara, el Palacio de los Deportes en la Ciudad de México y el Auditorio Banamex en Monterrey.

Concierto de Scorpions. Foto de FB: Scorpions

Ahora, los seguidores del rock pesado deberán esperar un año más para presenciar el espectáculo. La empresa promotora detalló el nuevo calendario oficial para el territorio mexicano. La gira comenzará el 27 de agosto de 2027 en Guadalajara, continuará el 30 de agosto en la Ciudad de México y finalizará el 2 de septiembre en Monterrey.

Validez de boletos y proceso de reembolso

Los boletos adquiridos previamente mantienen total validez para las nuevas fechas anunciadas. Los organizadores garantizaron el acceso a los recintos sin necesidad de realizar ningún tipo de canje o actualización de los pases. Los asistentes que decidan conservar sus entradas solo deben presentarlas el día del evento reprogramado correspondiente.

Para los fanáticos que deseen recuperar su dinero, la boletera habilitó múltiples vías de reembolso de manera inmediata. Quienes compraron sus accesos de forma digital deben ingresar directamente a su cuenta personal en el portal de Ticketmaster México. Dentro de la plataforma, el usuario necesita hacer clic en el Botón de Ayuda para procesar su solicitud.

Scorpions en un concierto. Foto de FB: Scorpions

Las personas que adquirieron sus entradas en formatos físicos cuentan con un procedimiento completamente distinto. Aquellos compradores que acudieron directamente a las taquillas podrán solicitar la devolución de su dinero a partir del 7 de septiembre. Este trámite requiere presentarse físicamente en el mismo lugar exacto donde efectuaron la compra original.

El futuro de la gira por el 60 aniversario

El retraso de los espectáculos en México emparejó el calendario con los próximos planes del conjunto para el mercado internacional. Scorpions prepara actualmente una ambiciosa serie de conciertos en Europa, también programados para el 2027. La banda publicará los detalles específicos de esa etapa de la gira en las próximas semanas.

Scorpions cerrando un concierto. Foto de FB: Scorpions

Esta extensa gira conmemorativa representa un hito verdaderamente histórico para toda la industria musical a nivel global. El tour denominado Coming Home celebra sesenta años de trayectoria artística ininterrumpida de los creadores de clásicos del rock. La magnitud de toda esta producción mundial exige siempre una planificación técnica extremadamente rigurosa.

La promotora ofreció un portal directo a través de la dirección tkmx.link/PolíticaDeCompra para resolver cualquier duda adicional sobre el manejo de las localidades. La compañía agradeció públicamente la comprensión del público mexicano frente a esta alteración logística. Los experimentados músicos reiteraron su entusiasmo por brindar una noche irrepetible en su próximo regreso a los escenarios nacionales.