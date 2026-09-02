Muere Carla Jeffery, actriz de ZOMBIES de Disney Channel, a los 33 años

La actriz estadounidense Carla Jeffery, recordada por interpretar a Bree en la franquicia ZOMBIES de Disney Channel, murió a los 33 años.

La noticia fue confirmada por su familia a través de un comunicado compartido por Alexanders Talent Management, agencia que representó a la actriz durante más de 20 años. De acuerdo con el mensaje, Jeffery falleció el 1 de septiembre de 2026.

“Con profunda tristeza compartimos el fallecimiento de nuestra querida Carla Jeffery”, señaló el comunicado difundido por su agencia.

Hasta el momento no se ha dado a conocer la causa de muerte de la actriz. Su familia pidió privacidad mientras atraviesa este momento.

Agencia despide a Carla Jeffery con emotivo mensaje

Alexanders Talent Management lamentó la muerte de Carla Jeffery y recordó que la acompañó desde que era una niña.

La agencia destacó que la actriz llegó a su familia artística cuando tenía 12 años y que, durante más de dos décadas, pudieron verla crecer como intérprete y como persona.

“Durante más de 20 años tuvimos el privilegio de verla crecer”, expresó la agencia.

En el mismo mensaje, la compañía describió a Jeffery como una mujer talentosa, vibrante y con una personalidad luminosa.

“Su sonrisa radiante podía iluminar cualquier habitación”, añadió Alexanders Talent Management.

¿Quién fue Carla Jeffery?

Carla Jeffery nació el 10 de julio de 1993 en Houston, Texas, y comenzó su carrera actoral desde niña. Uno de sus primeros trabajos fue en la película Phat Girlz, estrenada en 2006, donde compartió créditos con Mo’Nique.

A lo largo de su trayectoria participó en distintas producciones de televisión, entre ellas Good Luck Charlie, Shake It Up!, Best Friends Whenever, Curb Your Enthusiasm, Southland, American Vandal, iCarly y Game Shakers.

Aunque apareció en varios proyectos, una nueva generación de espectadores la conoció principalmente por su papel como Bree en ZOMBIES.

Carla Jeffery fue Bree en ZOMBIES Especial

Carla Jeffery fue Bree en ZOMBIES

Carla Jeffery interpretó a Bree, una animadora de Seabrook High School y mejor amiga de Addison, personaje interpretado por Meg Donnelly.

La primera película de ZOMBIES se estrenó en Disney Channel el 16 de febrero de 2018 y contó con un elenco encabezado por Milo Manheim como Zed, Meg Donnelly como Addison, Trevor Tordjman como Bucky, Kylee Russell como Eliza y Carla Jeffery como Bree.

Jeffery retomó el personaje en ZOMBIES 2 y también prestó su voz para Bree en ZOMBIES: The Re-Animated Series, de acuerdo con la ficha oficial de Disney Branded Television.

Su agencia recordó precisamente ese papel como uno de los más importantes de su carrera.

“Como Bree en la exitosa franquicia ZOMBIES de Disney, Carla compartió su alegría, humor y espíritu brillante con audiencias de todo el mundo”, señaló Alexanders Talent Management.

bgpa