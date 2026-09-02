Hija de Lupillo Rivera inicia recaudación de fondos tras incendio de su camión de comida

Abigail Rivera atraviesa un complicado momento junto a su familia luego de que el camión de comida con el que obtenía sus ingresos fuera incendiado. Ante esta situación, la hija de Lupillo Rivera puso en marcha una campaña de recaudación de fondos para intentar recuperarse de las pérdidas.

¿Qué ocurrió con el negocio de Abigail Rivera?

La noche del domingo 30 de agosto de 2026, alrededor de las 10:15 p.m., Abigail recibió una llamada en la que le informaron que su camión de comida había sido incendiado.

El vehículo representaba mucho más que un negocio para ella, pues se había convertido en su principal fuente de ingresos después de tomar la decisión de dejar su empleo corporativo para concentrarse por completo en su emprendimiento.

A esta pérdida se sumó otro golpe para la familia. Meses antes, el 21 de junio, su camioneta, utilizada para transportar el remolque del negocio, fue impactada mientras permanecía estacionada.

Foto: Instagram abigaildreamss

¿Por qué Abigail decidió recurrir a una campaña de donaciones?

Ante las dificultades económicas que enfrenta, Abigail recurrió a GoFundMe para solicitar el respaldo de quienes tengan la posibilidad de ayudarla.

La hija de Lupillo Rivera explicó que decidió abandonar su trabajo anterior para construir por cuenta propia un pequeño negocio y buscar una identidad profesional alejada de la fama de su familia.

Su intención, además, estaba relacionada con sus hijas, pues quería enseñarles que es posible alcanzar las metas personales mediante esfuerzo, confianza y perseverancia.

“Solo quería hacerme un nombre por mí misma, de manera orgánica, sin utilizar el apellido Rivera”, explicó Abigail al hablar sobre las razones que la llevaron a emprender.

¿La familia de Abigail también ha enfrentado momentos difíciles?

La situación actual ocurre después de otros acontecimientos complicados que han afectado a su familia.

De acuerdo con su propio relato, su esposo recibió un trasplante de riñón el 25 de febrero de 2025, mientras que ella sufrió quemaduras en el rostro el 16 de octubre de ese mismo año.

Abigail reconoció que todos estos acontecimientos han representado un fuerte desgaste para sus seres queridos, tanto emocional como físicamente, por lo que ahora busca reconstruir lo que perdió.

Foto: Instagram abigaildreamss

¿Qué mensaje compartió Ayana Rivera para apoyarla?

Ante la situación, Ayana Rivera, hermana de Abigail, utilizó sus redes sociales para pedir a sus seguidores que consideren brindarle algún tipo de apoyo económico.

La también hija de Lupillo Rivera expresó públicamente el dolor que le provoca ver a su hermana atravesar esta etapa y destacó el esfuerzo que Abigail había realizado para sacar adelante su negocio.

Ayana también manifestó su deseo de que su hermana encuentre fortaleza, tranquilidad y justicia mientras enfrenta las consecuencias de lo ocurrido.

La familia Rivera también recibió muestras de apoyo por parte de Jacqie Rivera, prima de Abigail e hija de la fallecida cantante Jenni Rivera.

A través de una publicación, Jacqie le dedicó un mensaje de ánimo en el que la exhortó a mantenerse firme ante las adversidades y aseguró que confía en que podrá recuperar aquello que ha perdido.

Mientras tanto, Abigail continúa buscando el respaldo de sus seguidores y de personas que quieran contribuir a la campaña para ayudarla a reconstruir su fuente de trabajo y salir adelante junto a su familia.

Foto: Instagram abigaildreamss

El accidente que Abigail Rivera sufrió en 2024

En 2024, Abigail Rivera también vivió un episodio complicado mientras trabajaba en su food truck Casa Camarón y Sushi, negocio que inició junto a su esposo durante la pandemia de Covid-19. La joven sufrió quemaduras de segundo grado en el rostro, los ojos y las manos después de encender de manera incorrecta el propano y la estufa, lo que provocó una llamarada que alcanzó directamente su cara.

Abigail explicó posteriormente que la prisa por encender el equipo fue uno de los factores que provocaron el accidente y aprovechó la experiencia para llamar la atención sobre los riesgos que existen al trabajar en una cocina.

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