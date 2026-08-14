OCESA anuncia Concert Week 2026: conciertos al 2x1 y promociones de Ticketmaster en agosto

OCESA anunció una nueva edición de Concert Week 2026, una promoción que ofrecerá entradas al 2x1 para más de 150 conciertos en distintas ciudades de México.

La promoción comenzará el lunes 17 de agosto y estará disponible hasta el 24 de agosto de 2026, por lo que los fans tendrán una semana para revisar la cartelera y encontrar algún concierto que quieran aprovechar.

En esta edición, el Concert Week de OCESA crecerá hasta reunir más de 150 eventos. La promoción llegará principalmente a ciudades como Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, aunque también contempla conciertos en otros puntos del país.

El objetivo es bastante sencillo, que quienes tenían algún show pendiente puedan comprar sus entradas aprovechando el descuento.

¿Cómo funciona el 2x1 de Concert Week?

La promoción permite adquirir boletos con un 50 por ciento de descuento al comprar en múltiplos de dos, lo que en la práctica funciona como un 2x1.

Para encontrar los conciertos participantes, los usuarios deberán entrar al apartado de Concert Week 2026 de Ticketmaster y revisar la lista de eventos incluidos.

Una vez elegido el concierto, hay que seleccionar los lugares identificados con la promoción "CONCERT WEEK". La compra debe ser de al menos dos boletos y puede llegar hasta ocho entradas, siempre respetando las condiciones establecidas para cada evento.

Otro punto importante es el método de pago. De acuerdo con la información de la promoción, el beneficio se aplica al pagar con tarjetas Banamex participantes. Además, algunos boletos podrán contar con la opción de pagar a hasta tres meses sin intereses, dependiendo de las condiciones de la compra.

Concierto Eduardo Jimenez Fernandez / @LaloJimenezF22

Así que antes de emocionarte y llenar el carrito, vale la pena revisar bien las restricciones del concierto que quieres.

¿Qué conciertos participan en Concert Week 2026?

La cartelera incluye una mezcla bastante amplia de artistas nacionales e internacionales. Entre los nombres que forman parte de la promoción aparecen Maroon 5, Def Leppard, Alejandro Sanz, Babasónicos, Apocalyptica, Anyma, Fobia, Rosalía, Panteón Rococó y Chingadazo de Kung Fu.

A estos se suman decenas de presentaciones que forman parte de la oferta, hasta superar los 150 conciertos participantes.

Esto significa que habrá opciones para distintos gustos y, sobre todo, para quienes ya tenían pensado comprar entradas para alguno de estos shows.

OCESA FB: OCESA

Eso sí, hay una aclaración importante, los festivales de música no forman parte de la promoción. Por lo tanto, el 2x1 está enfocado en conciertos y eventos que cumplan con las condiciones de Concert Week.

¿Dónde comprar los boletos del Concert Week?

La venta de los boletos participantes estará disponible mediante las plataformas correspondientes, principalmente Ticketmaster y Eticket, de acuerdo con el evento.

Para evitar confusiones, lo mejor es revisar directamente la cartelera de Concert Week, localizar el concierto que buscas y confirmar que aparezca la opción "CONCERT WEEK" antes de realizar el pago.

Ticketmaster

La promoción estará activa solamente del 17 al 24 de agosto, así que si tienes algún concierto en la mira, más vale revisar la disponibilidad cuanto antes. Entre tantos artistas participantes, quizá este 2x1 sea la excusa perfecta para dejar de decir "luego compro los boletos" y finalmente ir al show.