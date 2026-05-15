Scorpions regresa a México 2026: fechas, ciudades y venta de boletos para sus conciertos

La historia del rock no se puede contar sin mencionar a Scorpions. La agrupación originaria de Hannover, Alemania, confirmó su esperado regreso a México con una serie de conciertos que forman parte de su gira mundial de aniversario, una celebración que conmemora seis décadas de trayectoria musical.

Con más de 60 años sobre los escenarios, la banda liderada por Klaus Meine y Rudolf Schenker continúa demostrando por qué sigue siendo una de las agrupaciones más queridas e influyentes del hard rock a nivel internacional.

La gira “60th Anniversary Tour” llegará a territorio azteca después de una extensa serie de conciertos alrededor del mundo, donde miles de fans han abarrotado escenarios para revivir himnos que marcaron generaciones enteras.

Scorpions

El regreso de Scorpions no sólo representa un concierto más para sus seguidores, sino una auténtica celebración de la historia del rock, especialmente en México, país que se ha convertido en uno de los públicos más fieles de la banda en América Latina.

Fechas de Scorpions en México 2026

Los conciertos confirmados de Scorpions en México se realizarán en tres de las ciudades más importantes del país:

Guadalajara

7 de septiembre: Auditorio Telmex

Ciudad de México

10 de septiembre: Palacio de los Deportes

Monterrey

13 de septiembre: Auditorio Banamex

La banda promete un espectáculo cargado de nostalgia y clásicos que han acompañado a millones de personas desde los años setenta hasta la actualidad.

La agrupación alemana regresará a México Instagram @scorpions

¿Cuándo inicia la venta de boletos?

Los boletos para los conciertos de Scorpions estarán disponibles primero en preventa Banamex.

Preventa Banamex

20 de mayo a las 11:00 a.m.

Venta general

21 de mayo

Se espera una alta demanda debido al enorme número de seguidores que Scorpions tiene en México, por lo que muchos fans ya consideran estos conciertos como algunos de los eventos de rock más esperados de 2026.

Una banda que cambió la historia del rock

Hablar de Scorpions es hablar de una de las agrupaciones más importantes del hard rock europeo. Desde su formación en 1965, la banda logró romper fronteras y conquistar mercados que pocas agrupaciones europeas consiguieron dominar, especialmente Estados Unidos y América Latina.

Con discos emblemáticos como Blackout y Love at First Sting, los alemanes se consolidaron como referentes absolutos del género gracias a su poderosa combinación de guitarras explosivas, baladas inolvidables y una identidad sonora única.

Canciones como Rock You Like a Hurricane, Still Loving You y Big City Nights continúan sonando en plataformas digitales, estaciones de radio y conciertos alrededor del mundo, demostrando que su legado sigue más vigente que nunca.

Además, Scorpions logró trascender la música para convertirse en un símbolo cultural. Su tema Wind of Change se transformó en uno de los himnos más representativos del fin de la Guerra Fría y de la caída del Muro de Berlín.

México, uno de los países más importantes para Scorpions

A lo largo de los años, Scorpions ha construido una relación especial con el público mexicano. Cada visita de la banda se convierte en un evento masivo donde miles de personas se reúnen para cantar clásicos que han sobrevivido al paso del tiempo.

Actualmente, México figura entre los países con más seguidores de la agrupación en plataformas digitales, consolidando al país como una de las plazas más importantes para el grupo alemán.

Scorpions

De acuerdo con datos de plataformas musicales, la banda suma millones de oyentes mensuales en Spotify y continúa atrayendo nuevas generaciones de fans, especialmente jóvenes entre 24 y 35 años que han redescubierto su música gracias a redes sociales y servicios de streaming.

Ese fenómeno ha permitido que Scorpions mantenga una relevancia pocas veces vista en bandas con más de medio siglo de carrera.

AAAT*