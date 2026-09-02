Filtran VIDEO del momento previo al asesinato de Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo

El asesinato de Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo, y de tres integrantes de su familia continúa generando conmoción. Ahora, un video que circula en redes sociales mostraría los momentos previos al crimen ocurrido en un departamento de la colonia Bosques Esmeralda, en Atizapán de Zaragoza, Estado de México.

Las imágenes fueron difundidas por el periodista Carlos Jiménez a través de su cuenta de X y, de acuerdo con la información compartida por el comunicador, corresponderían a la madrugada en la que ocurrió el homicidio.

En el video aparece Sebastián Rosen, señalado como socio de Jonathan Meléndez y conocido de la familia, dentro de un elevador mientras aparentemente se dirige hacia el departamento. La grabación se ha vuelto una de las principales piezas que han llamado la atención alrededor del caso, aunque las investigaciones de la Fiscalía del Estado de México continúan para establecer exactamente qué ocurrió.

El material difundido muestra únicamente el momento previo al ingreso al inmueble y no registra el ataque.

¿Qué ocurrió con Jonathan Meléndez y su familia?

El músico fue encontrado sin vida junto con su esposa, Ana Paola "N", de 35 años, quien tenía cuatro meses de embarazo; su hija Sofía, de apenas 3 años, y una trabajadora doméstica de 21 años.

Los hechos fueron descubiertos después de que vecinos escucharan gritos y lo que parecían ser detonaciones de arma de fuego durante la madrugada de este miércoles. Ante la falta de respuesta al intentar comunicarse con los habitantes del departamento, solicitaron la presencia de las autoridades.

Policías municipales y estatales llegaron al lugar y entraron al inmueble. Ahí encontraron los cuerpos de las cuatro víctimas en distintas zonas del departamento.

La trabajadora doméstica fue localizada en el cuarto de servicio, mientras que Jonathan Meléndez estaba en la recámara principal. Su esposa y la pequeña de 3 años fueron encontradas en el baño de esa misma habitación.

Foto: Instagram honasmelendez

De acuerdo con los primeros reportes, las víctimas presentaban heridas producidas aparentemente por arma de fuego. También fue localizado un perro de la familia, que habría sido maniatado. Un menor de 6 años logró sobrevivir al ataque.

Hay dos detenidos por el homicidio múltiple

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó posteriormente sobre la detención de dos hombres que estarían relacionados con el asesinato de las cuatro personas.

Según el organismo, uno de los sospechosos habría aprovechado la relación de confianza que mantenía con las víctimas para poder ingresar al domicilio.

Uno de los detenidos fue identificado como Diego Sebastián "N", señalado como socio de Jonathan y como probable responsable del homicidio múltiple. También fue detenido Gerardo "N", quien es investigado por su posible participación en los mismos hechos.

La Fiscalía detalló que dos de las víctimas fueron encontradas maniatadas y que tres presentaban impactos de arma de fuego en la cabeza, mientras que otra tenía una lesión por proyectil en la espalda.

Por ahora, las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar cómo ocurrieron los asesinatos y cuál fue la participación de cada uno de los detenidos.

Foto: Instagram honasmelendez

Mientras tanto, el video de los momentos previos al crimen vuelve a poner el caso de Jonathan Meléndez en el centro de la conversación, especialmente por la cercanía que, según las primeras investigaciones, habría existido entre uno de los sospechosos y la familia.