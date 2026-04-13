Con una sola foto, Santa Fe Klan confirmaría romance con la boxeadora Camila Zamorano

El día de ayer, el rapero Ángel Jair Quezada Jasso, mejor conocido como Santa Fe Klan, se colocó en el ojo del huracán tras aparentemente confirmar su relación con la boxeadora Camila Zamorano.

Las especulaciones surgieron luego de que el cantante borrara todo el contenido de su cuenta de Instagram y dejara únicamente una fotografía en la que aparece abrazando y besando en la mejilla a la joven, quien sostiene un ramo de rosas.

En redes sociales también comenzaron a circular videos del rapero durante su visita a Hermosillo, Sonora, donde compartió tiempo con Camila. En uno de ellos, se les ve tomados de la mano mientras asisten a una reunión.

Además, usuarios difundieron clips en los que se observa a Santa Fe Klan cantando frente al hogar de la boxeadora, donde se especula que el rapero le llevó serenata.

Foto: Captura de video

La posible relación entre el rapero y la boxeadora ha causado revuelo en redes sociales, donde usuarios han señalado la diferencia de edad entre ambos. Camila cumplió 18 años en diciembre, mientras que el rapero celebró sus 26 en noviembre.

¿Quién es Camila Zamorano?

Camila Anae Zamorano Encinas, mejor conocida como “La Magnífica”, es una boxeadora profesional mexicana que ha destacado a nivel internacional. Desde octubre de 2025 posee el título mundial femenil de peso átomo del Consejo Mundial del Boxeo. Con tan solo 17 años hizo historia al convertirse en la campeona más joven en ganar un cinturón mundial dentro de este organismo, además de ser la primera originaria de Sonora en conseguirlo.

Santa Fe Klan es el proyecto musical de Ángel Jair Quezada Jasso, artista originario de Guanajuato, México, que se desempeña como rapero, cantante y compositor.

Su popularidad creció gracias a una propuesta que fusiona rap con cumbia y sonidos del regional mexicano, acompañada de letras que reflejan su vida en el barrio, la familia, el amor y los retos personales. Con los años, se ha posicionado como uno de los exponentes más destacados del género urbano en el país.

En medio de rumores, imágenes y videos que han encendido las redes, la supuesta relación sigue sin ser confirmada por ninguno de los dos.

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