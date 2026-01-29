Santa Fe Klan admite que la fama no le ha dado felicidad

El cantante Santa Fe Klan abrió su corazón al confesar que, pese al éxito, la fama y el dinero, se siente solo, sin rumbo y con un profundo vacío emocional. El artista aseguró que nada de lo material le ha dado la felicidad verdadera, generando una fuerte reacción entre sus seguidores, quienes le expresaron mensajes de apoyo en redes sociales.