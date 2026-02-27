Santa Fe Klan dona prótesis de manos a niño y conmueve con su gran corazón

Una vez más, Santa Fe Klan demuestra que su impacto va mucho más allá de la música. El rapero mexicano, cuyo nombre real es Ángel Jair Quezada Jasso, protagonizó un emotivo momento al prometerle a un niño que lo ayudará a conseguir sus prótesis de manos.

El gesto quedó grabado en video y rápidamente tocó el corazón de miles de personas en redes sociales, donde seguidores destacaron su lado más humano y solidario.

Santa Fe Klan dona prótesis de manos a niño

A través de un video compartido por Guanajuato Cultura MX, se observa al artista conversando con el pequeño y asegurándole que ya comenzó el proceso para ayudarlo, principalmente cuando el pequeño, con ternura, le pregunta: "¿Cuándo?".

“Ya le dejé dicho a ella para que te tomen las medidas para ponerte tus manitas. Sí quieres, mañana para que te lleven ahí a sacar las medidas; en corto le digo que las ocupamos rápido, ¿verdad que sí?”

Las palabras del intérprete reflejan no solo empatía, sino también compromiso inmediato para mejorar la calidad de vida del menor.

Mamá de Santa Fe Klan se suma a la causa

En el emotivo encuentro también participó su mamá, Susana Jasso, quien ha sido un pilar fundamental en la labor social del artista.

“Miguelito, te vamos a llevar a que te pongan las manitas para que puedas agarrar tu volante y puedas manejar mejor. Ya sé que así puedes, pero con las manitas va a poder más”, expresó Susana Jasso, mamá de Ángel Jair Quezada Jasso.

El mensaje motivador de Santa Fe Klan al pequeño

Además del apoyo económico y médico, el rapero dejó un mensaje que conmovió a muchos:

“Échale ganas y no se agüite, qué chido que tienes mucha actitud y que eres un niño feliz a pesar de todo”.

Incluso le aseguró que tiene un amigo en él y que puede visitarlo cuando quiera. Un detalle que demuestra cercanía y autenticidad.

Fundación El Ángel que te cuida Santa Fe Klan

No es la primera vez que Santa Fe Klan ayuda. El 2 de enero de 2025, el artista inauguró oficialmente la fundación “El Ángel que te cuida, Fundación 473” en Guanajuato, reforzando su compromiso con las causas sociales.

La fundación brinda apoyo a personas de bajos recursos con problemas de salud, acompañando especialmente a pacientes con cáncer y otras enfermedades, así como a sus familias.

¿Cómo ayuda Santa Fe Klan?

Cada Día de Reyes Magos entrega juguetes a niñas y niños, principalmente en su barrio natal, la colonia Santa Fe, en Guanajuato capital, aunque también ha llevado apoyo a otras comunidades.

Estas acciones lo han consolidado no solo como referente del rap mexicano, sino como un artista comprometido con su gente.

¿Quién es Santa Fe Klan?

Ángel Jair Quezada Jasso, mejor conocido como Santa Fe Klan, nació el 29 de noviembre de 1999 en Guanajuato. Creció en la colonia Santa Fe, un lugar que ha marcado profundamente su historia personal y su música.

Hizo su debut en 2013. Fue en 2017 cuando lanzó su primer álbum, con el que logró posicionarse como una de las figuras más influyentes del rap mexicano actual.

Sin embargo, lejos de los escenarios y el éxito, una vez más demuestra que su mayor legado podría estar en el apoyo que brinda a quienes más lo necesitan, especialmente a los niños.