“Tengo todo, pero no tengo nada”: Santa Fe Klan habla de su vacío emocional

En una entrevista reciente, Santa Fe Klan sorprendió al público al abrir su corazón y hablar sin filtros sobre el momento emocional que atraviesa. A pesar de ser uno de los raperos más reconocidos del país, el artista confesó sentirse vacío, desorientado y profundamente solo, dejando claro que la fama y el dinero no siempre van de la mano con la felicidad.

Durante su participación en el podcast conducido por Jonathan Jovan Vest Samanó, mejor conocido como Gusgri o Doble G, el músico compartió reflexiones muy personales. Ángel Jair Quezada Jasso, su nombre real, habló desde la vulnerabilidad y expresó que, aunque ha alcanzado el éxito profesional, internamente se siente perdido.

“Tengo dinero, tengo éxito, tengo los estudios, pero no tengo nada”, confesó, evidenciando un fuerte conflicto emocional.

El rapero explicó que lleva años viviendo de hotel en hotel, una situación que ya no desea continuar. Mientras sus amigos y colaboradores regresan a casa al final del día, él se queda solo, sin un lugar fijo al cual llamar hogar. Ese sentimiento de soledad se ha vuelto constante, afectando su estabilidad emocional.

Uno de los momentos más impactantes de la charla fue cuando Santa Fe Klan admitió que su mayor dolor es no tener una familia ni una casa, ni alguien con quien compartir su vida. Ante la pregunta sobre si se refería al rumbo de su carrera o de su vida, él respondió con firmeza: “De mi vida”.

El artista también reconoció que actualmente no sabe qué sigue ni hacia dónde ir, lo cual lo mantiene triste y confundido. Sus palabras dejaron ver el lado más humano detrás del escenario, recordando que incluso quienes parecen tenerlo todo pueden sentirse rotos por dentro. La fama no llena los vacíos del corazón, y Santa Fe Klan lo dejó claro con una confesión que conmovió a muchos.