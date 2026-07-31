¿Cómo están Karely Ruiz y su hija? Su esposo rompe el silencio tras sufrir violento asalto

La tranquilidad de Karely Ruiz y su familia se vio interrumpida hace unos días luego de convertirse en víctimas de un violento asalto dentro de su domicilio en San Nicolás de los Garza, Nuevo León.

El caso generó gran preocupación entre sus seguidores, quienes comenzaron a preguntarse por el estado de salud de la influencer, de su esposo Jhon Echeverry y de la pequeña hija de ambos.

¿Qué dijo el esposo de Karely Ruiz tras el violento asalto?

Después de varios días de silencio, fue el propio Jhon Echeverry quien decidió hablar públicamente sobre lo ocurrido y, aunque evitó profundizar en los detalles debido a la investigación en curso, envió un mensaje para tranquilizar a quienes han estado pendientes de la familia.

La familia pidió respeto y privacidad mientras las autoridades continúan con las investigaciones. Especial

El músico adelantó que será en los próximos días cuando ambos compartan su versión completa de los hechos mediante un video que publicarán en su canal de YouTube, una vez que las autoridades les permitan hablar con mayor libertad.

Así se encuentran Karely Ruiz y su hija después del asalto a su casa

Durante un breve encuentro con medios de comunicación, el esposo de la creadora de contenido explicó que, por ahora, no puede revelar información específica sobre el asalto, ya que las autoridades continúan realizando las investigaciones correspondientes.

Estamos en una investigación, no podemos dar muchos detalles. Les pido que respeten", expresó.

A pesar del difícil momento, Jhon dejó claro que lo más importante es que tanto Karely como su hija se encuentran fuera de peligro.

Mi esposa está bien, mi hija está bien", aseguró, buscando poner fin a las especulaciones que comenzaron a circular en redes sociales tras conocerse la noticia del robo.

El esposo de la influencer confirmó que tanto Karely como la pequeña se encuentran fuera de peligro. IG

Esposo de Karely Ruiz revela qué le preocupa tras el asalto

Más allá de las pérdidas materiales, Jhon Echeverry confesó que uno de los aspectos que más les preocupa es la exposición que ha tenido su domicilio desde que el caso se hizo público.

Según explicó, la difusión de imágenes e información relacionada con su vivienda ha provocado que ahora muchas personas sepan exactamente dónde viven, una situación que considera delicada después del ataque.

La pareja expresó su preocupación por la difusión de información sobre su domicilio tras el asalto. X

Ayer estuvieron invadiendo nuestro espacio. Ahora prácticamente todos saben dónde vivimos. Les pido un poquito de respeto porque fue algo muy difícil", comentó.

Por ello, insistió en que tanto él como Karely prefieren mantenerse alejados de los medios durante algunos días para enfocarse en su recuperación emocional y colaborar con las investigaciones.

Las declaraciones de Karely Ruiz tras el robo a su casa

Horas después del asalto, la propia Karely Ruiz utilizó sus redes sociales para emitir un comunicado en el que confirmó que ella y su familia estaban a salvo, aunque reconoció el impacto que les dejó vivir una situación de ese tipo.

Karely Ruiz aseguró que buscará justicia y que el robo no quedará impune. Especial

La influencer también manifestó su molestia por la filtración de datos relacionados con su domicilio, asegurando que esa exposición puso en riesgo la seguridad de sus seres queridos. Además, dejó claro que buscará que los responsables enfrenten las consecuencias legales correspondientes.

Esto no se queda así", escribió la creadora de contenido, reiterando que hará todo lo posible para que el robo no quede impune.

¿Qué fue lo que le robaron a Karely Ruiz durante el asalto?

De acuerdo con la información difundida por las autoridades de Nuevo León, el asalto ocurrió durante la madrugada, cuando un grupo de hombres armados irrumpió en la vivienda de la influencer.

Los delincuentes lograron apoderarse de aproximadamente 20 mil pesos en efectivo, además de joyas, aparatos electrónicos y diversos objetos de valor antes de abandonar el lugar.

Los delincuentes habrían robado dinero en efectivo, joyas y aparatos electrónicos del domicilio. IG karelyruiz

Durante el atraco, el esposo de Karely fue quien sufrió agresiones físicas, mientras que la influencer y su hija resultaron ilesas.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas, aunque la Fiscalía continúa analizando las cámaras de videovigilancia y otras evidencias encontradas en la propiedad para identificar a los responsables.