¿Por qué todos hablaban de Lucero en la Central de Abasto? Esta fue la razón

Los comerciantes y visitantes de la Central de Abasto de la Ciudad de México vivieron un momento inesperado cuando Lucero apareció por sorpresa para ofrecer una presentación especial y estrenar, por primera vez en vivo, su nuevo sencillo "Fuertes Declaraciones".

Con un llamativo vestuario y un escenario improvisado, la cantante interpretó su reciente lanzamiento y algunos de los éxitos que han marcado su carrera. En los videos compartidos en redes sociales se puede ver a decenas de personas cantar junto a ella y disfrutar de este inesperado encuentro.

Durante un encuentro con medios de comunicación, Lucero reveló que era la primera vez que visitaba la Central de Abasto.

"No conocía, es la primera vez que estoy acá y estoy encantada, y me voy encantada".

Lucero comparte su experiencia tras sorprender en la Central de Abasto

A través de sus redes sociales, la intérprete compartió cómo vivió este emotivo momento en el que sorprendió a comerciantes y visitantes del considerado mercado mayorista más grande del mundo.

La artista agradeció el cariño que recibió durante su presentación, en la que los asistentes pudieron escuchar "Fuertes Declaraciones", además de otros temas de su repertorio.

"Caí de sorpresa en la bella Central de Abasto en la CDMX para estrenar y cantar Fuertes Declaraciones. Recibí flores y más flores, aplausos y un cariño tan único y especial… ha sido inolvidable. Verlos de cerquita, sus sonrisas y su presencia me han hecho la más feliz. Gracias con todo mi corazón, mi gente linda. ¡Que viva el mercado más bonito de todos!".

Fans reaccionan a la inesperada visita de Lucero

Como era de esperarse, la visita de Lucero generó una ola de reacciones entre sus seguidores. La publicación de la cantante suma miles de "Me gusta" y cientos de comentarios de fans que celebraron la cercanía de la artista con el público.

Entre los mensajes predominan los aplausos, las felicitaciones y el entusiasmo por verla interpretar su nueva música en un escenario tan representativo de la CDMX.

"Fuertes Declaraciones", el nuevo sencillo de Lucero

La cantante lanzó recientemente "Fuertes Declaraciones", tema que forma parte de su álbum "Conexión Mexicana", un proyecto con el que regresa al género ranchero y al mariachi.

"Es un disco con canciones rancheras, pero con un toque diferente, porque fue grabado completamente en vivo", explicó la artista en una entrevista para Ventaneando.

Lucero aparece de sorpresa en la Central de Abasto y así reaccionaron los visitantes Foto: Cuartoscuro.com / Edgar Negrete Lira

Con este tipo de presentaciones sorpresa, Lucero demuestra por qué sigue siendo una de las artistas más queridas de México, conquistando tanto a quienes han seguido su carrera durante décadas como a nuevas generaciones con su música y su cercanía con el público.