Marvel cancela Wonder Man: Disney descarta la segunda temporada de la serie

Disney+ y Marvel Studios cancelaron definitivamente la serie Wonder Man y detuvieron toda su producción. Los ejecutivos del estudio revirtieron sorpresivamente la renovación oficial anunciada el pasado 23 de marzo. La plataforma de streaming eliminó el proyecto este 30 de julio antes de iniciar la escritura de los nuevos episodios.

La drástica decisión corporativa fulminó una producción que gozaba de excelentes críticas por desmarcarse de los lugares comunes de Marvel. El público y los especialistas definieron la entrega inicial como una verdadera carta de amor al séptimo arte. El actor Yahya Abdul-Mateen II, ganador del premio Emmy por Watchmen, lideraba el proyecto y acaparaba los aplausos de la prensa.

Wonder Man solo tuvo una temporada. Foto: Marvel Studios

Las marcadas diferencias estructurales de esta ficción frente a otras producciones televisivas del estudio cimentaban su identidad visual y narrativa. Los guionistas entregaron un perfil marcadamente adulto, sólido y alejado de las fórmulas convencionales del género de superhéroes. La sorpresiva cancelación frena en seco uno de los productos mejor valorados de la actual etapa televisiva de la compañía.

La historia meta-televisiva que conquistó a la crítica

Esta inusual propuesta seguía detalladamente los pasos de Simon Williams, un aspirante a actor lleno de inseguridades. El universo de la serie presentaba un Hollywood alternativo donde las autoridades restringían el uso de superpoderes por estrictos motivos de seguridad nacional. El protagonista vivía frustrado por fracasar constantemente en las audiciones.

El personaje ocultaba una fuerza nuclear letal para sobrevivir y encajar en la implacable industria del entretenimiento estadounidense. Su suerte cambió radicalmente por obra del destino al conseguir el papel más codiciado de los grandes estudios. El joven intérprete logró protagonizar el esperado remake cinematográfico del mismísimo Wonder Man.

Wonder Man usando su icónico traje. Foto: Marvel Studios

La producción sumó al veterano Ben Kingsley frente a las cámaras para retomar su divertido rol como Trevor Slattery. La dinámica actoral entre Abdul-Mateen II y el ganador del Oscar funcionó a la perfección y elevó la calidad del show. Los creadores prescindieron de las secuencias de acción masivas para priorizar un brillante juego de meta-referencias con chistes diseñados para el público cinéfilo.

El futuro del personaje y el récord de su creador

El cineasta Destin Daniel Cretton, responsable del éxito de Shang-Chi, cocreó y dirigió el proyecto junto al escritor Andrew Guest. La noticia de la cancelación llega justo en un momento inmejorable para la carrera del realizador en las salas de cine. Su nueva película, Spider-Man: Brand New Day, domina la cartelera internacional durante este mismo fin de semana de estreno.

Wonder Man fue anunciada por todo lo alto. Foto: Marvel Studios

El revés administrativo suma a Wonder Man a una extensa lista de producciones desechadas por la compañía del ratón. La historia de Simon Williams comparte el mismo destino fugaz que padecieron series como She-Hulk, The Falcon and the Winter Soldier, Ojo de Halcón, Echo y Caballero Luna. Ninguna de estas costosas ficciones logró trascender más allá de una sola temporada.

La revista especializada Variety reportó que los altos mandos de la productora todavía evalúan el destino final del poderoso superhéroe. Los líderes corporativos consideran firmemente incorporar al personaje dentro de futuras películas de Marvel. Las bases narrativas de la cancelada serie facilitan su integración natural junto al resto de los Vengadores en las próximas fases cinematográficas.