¿Encontronazo durante programa en vivo? Marie Claire golpea en la cabeza a Ricardo Margaleff | VIDEO

La conductora Marie Claire golpeó fuertemente en la cabeza a su compañero Ricardo Margaleff durante el programa transmitido el pasado jueves 30 de julio. Wendy Guevara, quien se encontraba con ellos conduciendo, no se quedó callada y encaró a la venezolana.

El golpe que dio Marie Claire a Ricardo Margaleff robó los reflectores y el clip rápidamente se hizo viral en redes sociales.

Conductores en pre y post galas de La Casa de los Famosos México 2026

Marie Claire golpea en la cabeza a Ricardo Margaleff. Especial

Marie Claire Harp, Wendy Guevara y Ricardo Margaleff están a cargo de las pre y post galas del reality show a través de Vix Premium.

La química entre los tres ha sido uno de los aspectos que más ha destacado la producción. Desde la presentación de la temporada explicaron que el objetivo era ofrecer un espacio donde hubiera información, análisis y entretenimiento al mismo tiempo, sin perder la cercanía con el público.

Wendy y Ricardo comentaron que buscan que los espectadores sientan que están viendo el programa junto a un grupo de amigos, mientras que Marie Claire aporta la conducción y el contexto para mantener el orden de cada emisión, algo que perdió por completo en esta emisión.

Con la combinación de estilos, los creadores del reality buscan que las transmisiones digitales tengan una personalidad propia:

Marie Claire aporta experiencia y análisis.

Wendy Guevara suma frescura y espontaneidad.

Y Ricardo Margaleff pone el humor y el dinamismo que hacen más entretenida la conversación.

El resultado es un complemento pensado para ofrecer una experiencia distinta a la de las galas principales encabezadas por Galilea Montijo, Diego de Erice y Odalys Ramírez.

Marie Claire golpea en la cabeza a Ricardo Margaleff en vivo

Marie Claire golpea en la cabeza a Ricardo Margaleff. Especial

Fue en la pre-gala en donde Marie Claire protagonizaron el momento que se difundió en redes sociales, creando polémica por parte de los seguidores del reality.

En las imágenes se ve a Margaleff bailando dentro del foro, cuando, segundos después, su compañera Marie Claire le da un fuerte golpe en la cabeza que provocó la risa de Wendy Guevara, aunque con una expresión también de preocupación por lo que acababa de ver.

Te pegó bien feo, ¿qué te pasa?", gritó Wendy Guevara.

Ante el golpe recibido, Ricardo Margaleff, quien es reconocido también por sus participaciones en el programa ‘Me caigo de risa’, confesó que sí le había dolido y que Marie Claire tenía la mano muy pesada.

La conductora de televisión se limitó a reír frente a las cámaras y no ofreció disculpa alguna en vivo a su compañero, aunque cabe destacar que su humor y relación suele ser así de extrovertida en las pre y post gala.

Tiene la mano bien pinche pesada", dijo Ricardo Margaleff.

¿Quién es Marie Claire, conductora?

Marie Claire golpea en la cabeza a Ricardo Margaleff. Especial

Marie Claire Harp es una conductora, modelo y exreina de belleza venezolana que nació el 20 de abril de 1993 en Caracas.

A los 17 años se mudó a México, país donde desarrolló la mayor parte de su carrera en los medios de comunicación. Gracias a su carisma y presencia frente a las cámaras, ha participado en programas de televisión, eventos de entretenimiento y coberturas especiales, consolidándose como una de las conductoras jóvenes más reconocidas de la televisión mexicana.

Su popularidad creció aún más en 2023, cuando formó parte de la primera temporada de La Casa de los Famosos México. Aunque fue la primera eliminada del reality, su paso por el programa le permitió darse a conocer entre una audiencia mucho más amplia y mantenerse vinculada al fenómeno del formato. Desde entonces ha participado en diversos proyectos de entretenimiento y ha seguido fortaleciendo su carrera como presentadora.

En 2026 regresó al universo de La Casa de los Famosos México, pero ahora como conductora de las pre y post galas a través de ViX, junto a Wendy Guevara y Ricardo Margaleff.

Su experiencia como exhabitante le permite analizar las estrategias y la convivencia desde una perspectiva diferente, mientras que su trayectoria como conductora aporta orden y contexto a las transmisiones que complementan las galas principales del reality.