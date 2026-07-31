‘Fuertes declaraciones’ de Lucero... ¿Van para Manuel Mijares?

El sencillo ‘Fuertes declaraciones’ de Lucero, que forma parte de su nuevo álbum ‘Conexión Mexicana’, refleja una nueva faceta en su carrera musical.

Después de siete años sin lanzar un disco de estudio, la famosa cantautora regresa para mostrar su madurez artística, de la mano del sonido tradicional de mariachi, pero también explorando otros géneros, como el tumbado.

Los temas que forman parte de ‘Conexión Mexicana’ se irán descubriendo poco a poco, pues el material se lanzará por completo en febrero del 2027.

Sencillo ‘Fuertes declaraciones’, de Lucero

En entrevista exclusiva con el programa De Primera Mano, de Imagen Televisión, Lucero presentó su sencillo ‘Fuertes declaraciones’, con el que, dijo, arranca una nueva carrera musical.

La cantante que tiene una trayectoria de más de cuatro décadas, explicó que el más sencillo es parte del álbum que grabó como un concierto íntimo en vivo con mariachi, 11 temas inéditos y tres clásicos reversionados.

Fuertes declaraciones, ya, disponible en plataformas, para verla, oírla y sobre todo aprendérsela y dedicarla a quien usted quiera”, dijo la famosa.

Lucero bromeó al decir que ‘Fuertes declaraciones’ escondía un secreto revelador y agregó que es una canción que es para dedicarse porque ‘no puede ser suavecita’.

Lógicamente es un disco mucho más contemporáneo conservando mi personalidad, mi estilo, lo que soy, tampoco puedes de un día para otro inventar que ahora ya cantas quién sabe qué”, enfatizó.

En esta línea, refirió que su nuevo sencillo es algo ‘muy hecho a la medida’, con el cual se siente muy cómoda y le da esa ilusión de poder empezar a pensar en crear nuevos signos.

Tenemos un taco de tumbado en este disco, pero, ojo, no quiero que se vaya a pensar que estoy de inventada haciendo cosas que no me corresponden porque además hay muchos representantes de ese género, que ahora ya se ha convertido en uno muy particular que dicen y cantan cosas que tienen que ver con ellos. En mi caso son toques, detalles que pueden dar cierta modernidad al disco”, señaló.

Con este álbum, aseguró, que busca seguir creciendo y ‘no dormirse en sus laureles’.

El poder aventarte a renovarte, a sorprenderte a ti mismo, reinventarte con nuevos temas, darle al público cosas que probablemente hace mucho no hacías, yo creo que es una Lucero que, no puedo inventar el hilo negro porque ya está todo escrito, pero siento que todo esto le da un giro, un toque diferente a lo que he hecho toda la vida y me ilusiona mucho”, dijo.

¿Dedica Lucero ‘Fuertes declaraciones’ a Manuel Mijares?

Cuestionada sobre si esas ‘Fuertes declaraciones’ van dedicadas para Manuel Mijares, Lucero bromeo diciendo que va para todos los que se porten mal y después aseguró que tiene una buena relación con su expareja.

Nos llevamos muy bien, seguimos cantando juntos, tenemos la gira de los cuatro, que nos estaremos presentando en septiembre, tenemos algunas fechas juntos de nuevo, que me ilusiona muchísimo, pero nos llevamos muy bien. De todas maneras, se las cantó, pero con afecto”, agregó.

Cabe destacar que, tras su separación en 2011, tras alrededor de 14 años de matrimonio, Lucero y Mijares decidieron mantener una relación tranquila y respetuosa, sobre todo pensando en el bienestar de sus hijos, José Manuel y Lucerito.

Mijares ha contado que, tras el divorcio, buscó vivir cerca de Lucero para que sus hijos pudieran convivir con ambos padres de una manera más fácil y mantener una dinámica familiar lo más estable posible. Con el paso de los años, ambos lograron dejar atrás la etapa de pareja y construir una amistad basada en el cariño, el respeto y el apoyo mutuo.

Actualmente, aunque ya no tienen una relación sentimental, Lucero y Mijares siguen siendo muy cercanos y mantienen una convivencia familiar. Además, han demostrado que su vínculo continúa siendo fuerte al compartir proyectos juntos, presentaciones y escenarios, algo que en varias ocasiones ha despertado rumores sobre una posible reconciliación.

No obstante, los dos han dejado claro que el amor que existe entre ellos es diferente al de una pareja, pues es el cariño de dos personas que compartieron muchos años de vida y que ahora se acompañan como amigos y como padres.

Con su historia, Lucero y Mijares se han convertido en un ejemplo de que una separación no necesariamente tiene que terminar en conflictos. Ambos han hablado en distintas ocasiones del respeto y el afecto que se tienen, y han demostrado que es posible mantener una relación sana después del divorcio.

Letra de la canción ‘Fuertes declaraciones’, de Lucero

Sí, fui yo aquí quien dijo que no

Pero por si se te olvidó

No se puede estar bien con el diablo y a la vez con Dios

Resulta que ahora necesitas probar otro amor

Resalta que hoy andas buscando lo que yo no soy

Ayer trajiste flores

Y hoy tus palabras son municiones

Que pegan directo en mis emociones

¿Qué se podría esperar de un rompecorazones?

Ayer trajiste flores

Hoy vienes con fuertes declaraciones

Pa’ mí que en el aire tú las compones

Lo que sumé en tu vida, ¿quién me lo repone?

Ayer trajiste flores

Resulta que querías tapar toditas tus traiciones

Ayer trajiste flores

Y hoy tus palabras son municiones

Que pegan directo en mis emociones

¿Qué se podría esperar de un rompecorazones?

Ayer trajiste flores

Hoy vienes con fuertes declaraciones

Pa’ mí que en el aire tú las compones

Lo que sumé en tu vida, ¿quién me lo repone?

Ayer trajiste flores

Resulta que querías tapar toditas tus traiciones