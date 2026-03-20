Salma Hayek rescata a perrita embarazada 10 cachorros adopción

La actriz Salma Hayek ha vuelto a conquistar las redes, pero esta vez no por un nuevo proyecto, sino por un gesto lleno de empatía y amor hacia los animales que ha conmovido a miles de personas.

Durante una reciente estancia en su natal Veracruz, la estrella protagonizó un rescate inesperado que terminó en una historia tan tierna como sorprendente.

Salma Hayek rescata a una perrita embarazada

Todo comenzó cuando Salma, acompañada de una amiga, se encontró con dos perritas en situación de calle. Sin pensarlo dos veces, decidió ayudarlas y darles una oportunidad lejos de las dificultades de vivir sin hogar.

Las bautizaron como Chachalacas y Panela, y de inmediato comenzaron a brindarles cuidados, cariño y atención médica. Lo que parecía un simple rescate pronto tomó un giro inesperado.

La actriz impulsa la adopción responsable y la esterilización. IG adoptaunchachito

Durante la revisión veterinaria, descubrieron que Chachalacas estaba embarazada. Lejos de intimidarse ante la noticia, la actriz asumió el compromiso con total entrega, asegurándose de que la perrita recibiera todo lo necesario para tener un parto seguro.

Chachalacas tuvo 10 cachorros

Días después llegó el momento clave: Chachalacas entró en labor de parto y Salma estuvo presente en todo momento, acompañándola con ternura. La sorpresa fue mayúscula cuando no nació uno ni dos cachorros, sino diez pequeños lomitos que llenaron de emoción a la actriz.

Entre risas y asombro, Hayek compartió el momento en sus redes sociales, mostrando a los recién nacidos y expresando su cariño por la valiente mamá.

Recogimos dos y ahora tenemos doce”, bromeó, mientras no dejaba de acariciar y besar a los cachorritos, fascinada por sus primeros sonidos y movimientos.

La actriz acompañó a Chachalacas durante el nacimiento de 10 cachorros. IG adoptaunchachito

Las imágenes rápidamente se volvieron virales, generando una ola de reacciones positivas por parte de sus seguidores, quienes aplaudieron su compromiso con el bienestar animal.

Salma Hayek pone en adopción a perritos

Aunque Salma Hayek ha demostrado en múltiples ocasiones su amor por los animales —incluso con un hogar lleno de mascotas rescatadas a lo largo de los años—, la llegada de diez nuevos integrantes representaba un reto importante. Por ello, decidió tomar una iniciativa que ha sido igualmente celebrada: buscarles un hogar responsable a cada uno de los cachorros.

Cada cachorro tiene nombre y personalidad propia para facilitar su adopción. IG adoptaunchachito

A través de sus redes, la actriz invitó a sus seguidores a participar en el proceso de adopción, destacando la importancia de brindarles una vida digna y amorosa.

Los cachorros, que serán de tamaño mediano a grande, ya están listos para integrarse a nuevas familias que puedan ofrecerles cuidados, tiempo y compromiso.

El proceso incluye un formulario para garantizar familias comprometidas. IG adoptaunchachito

Para facilitar el proceso, se creó un perfil en Instagram @adoptaunchachito, donde cada uno de los perritos ha sido presentado con su nombre y personalidad.

Entre ellos destacan Miel, descrita como dulce y cariñosa; Mini Panda, el más pequeño y amante de los brazos; Cometa, juguetón y amoroso; y Jacinto, curioso e inteligente. También están Snowy, Cacao, Chachita, Panda, Miguel y Chachito, todos con características únicas que los hacen irresistibles.

Los lomitos ya están listos para encontrar un hogar amoroso en México. IG adoptaunchachito

El proceso de adopción no es improvisado. Los interesados deben llenar un formulario donde se evalúa su compromiso y disposición para cuidar a los cachorros. Más allá de aspectos materiales, el enfoque está en encontrar personas responsables que puedan ofrecer un entorno seguro y estable.

Salma Hayek también ha aprovechado su alcance mediático para enviar un poderoso mensaje: la adopción y la esterilización son claves para combatir el abandono animal.