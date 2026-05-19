El romance entre Pedro Pascal y México sigue creciendo y ya quedó claro que no se trata de una simple visita promocional. El actor chileno, considerado por muchos como "el papá del internet", volvió a demostrar el profundo cariño que siente por el país y esta vez lo hizo con unas declaraciones que rápidamente se viralizaron en redes sociales.

Durante la promoción de The Mandalorian and Grogu, el protagonista de la exitosa franquicia de Star Wars habló no sólo de cine, sino también de la enorme conexión emocional que tiene con la cultura mexicana.

Sus palabras desataron miles de reacciones entre fans mexicanos, quienes una vez más lo adoptaron como uno de los artistas internacionales más queridos en el país.

Pedro Pascal se declara fan de México

En entrevista con medios de comunicación para promocionar The Mandalorian and Grogu, Pedro Pascal confesó que México ha sido una de las influencias latinas más importantes en su vida.

El actor destacó la calidez de la gente, la energía de las ciudades mexicanas y hasta la gastronomía, dejando claro que el cariño que siente por el país es completamente genuino.

En México siempre te reciben con un corazón tan abierto. La influencia mexicana ha sido mi influencia latina en la vida. Así que no es una sorpresa que son los mejores fans, porque así es la comida, así es la ciudad, la cultura. Eso es México.

Las declaraciones rápidamente comenzaron a circular en TikTok, Instagram y X, donde miles de usuarios celebraron las palabras del actor y aseguraron que ya merece la nacionalidad mexicana honoraria.

La ciudad favorita de Pedro Pascal

No es la primera vez que Pedro Pascal expresa públicamente su amor por México. Hace apenas unas semanas, durante la CCXP México, el actor protagonizó uno de los momentos más emotivos del evento.

Mientras hablaba frente a miles de asistentes sobre sus nuevos proyectos, entre ellos The Mandalorian and Grogu y The Fantastic Four, el chileno se mostró visiblemente conmovido por el cariño del público mexicano.

Incluso estuvo al borde de las lágrimas al declarar:

Esta ciudad es mi favorita de todo el mundo. Perdón a todas las otras ciudades… Queremos mucho a México, muchas gracias.

La ovación no tardó en hacerse presente y el momento terminó convirtiéndose en uno de los videos más compartidos del evento.

Pedro Pascal IG

Pedro Pascal ya trabaja en México

El vínculo del actor con el país no sólo se limita al cariño de sus fans. Actualmente, Pedro Pascal se encuentra grabando la película De Noche en la Ciudad de México.

La película es dirigida por el reconocido cineasta Todd Haynes y también cuenta con la participación del actor Danny Ramírez.

Las grabaciones han provocado expectativa entre fans que esperan encontrarse al actor caminando por calles del Centro Histórico o distintas zonas de la capital mexicana.

Incluso, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, visitó recientemente el set de filmación para refrendar el apoyo de la ciudad a la producción cinematográfica.

Su pasión por México también llegó al futbol

Otro de los momentos que más enamoró a los fans ocurrió durante la fiebre mundialista rumbo al Mundial 2026.

Pedro Pascal apareció utilizando la playera de la Selección Mexicana y compartiendo divertidas predicciones sobre el desempeño del Tri, algo que bastó para que internet lo bautizara como "mexicano honorario".

Además, el actor mantiene una cercana amistad con figuras mexicanas de Hollywood como Diego Luna y Gael García Bernal, con quienes ha coincidido en distintos proyectos y eventos internacionales.

Ciudad de Mexico.26 abril 2026.Aspectos de la CCXP MX 2026.En la imagen, Pedro Pascal, Grogu y Jon Favreau, director de The Mandalorian & Grogu, durante su participacion en el Omelete Stage.Foto: Eduardo Jimenez Fernandez Eduardo Jimenez Fernandez

¿De qué trata The Mandalorian and Grogu?

The Mandalorian and Grogu será la adaptación cinematográfica de la exitosa serie creada por Jon Favreau dentro del universo de Star Wars.

La historia seguirá las aventuras de The Mandalorian, personaje interpretado por Pedro Pascal, un solitario cazarrecompensas que adopta el credo mandaloriano y se convierte en protector del pequeño Grogu, mejor conocido por los fans como “Baby Yoda”.

La película mostrará nuevas aventuras, enfrentamientos y misiones a través de distintos rincones de la galaxia, expandiendo aún más una de las franquicias más exitosas de los últimos años.

Con cada entrevista y declaración, Pedro Pascal demuestra que su conexión con México es cada vez más fuerte. Y mientras el actor sigue conquistando Hollywood, el público mexicano parece decidido a seguir devolviéndole el cariño con el mismo entusiasmo con el que lo reciben cada vez que pisa el país.

AAAT*