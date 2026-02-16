Salma Hayek: las películas que la convirtieron en una de las latinas más influyentes de Hollywood

La actriz mexicana Salma Hayek ha logrado consolidar una de las carreras más sólidas en la industria cinematográfica internacional, convirtiéndose en una de las mujeres latinas más influyentes de Hollywood.

Su camino al éxito no ha sido sencillo. A lo largo de los años, ha enfrentado barreras culturales, estereotipos y desafíos propios de la industria, pero también ha construido una filmografía poderosa que demuestra su talento, versatilidad y determinación.

Aunque Salma Valgarma Hayek Pinault cuenta con una extensa trayectoria, estas son algunas de las películas clave que marcaron su ascenso y la posicionaron como una estrella mundial.

My Crazy Life (Mi vida loca)

Esta fue la primera película de Salma Hayek en Hollywood, aunque en México ya contaba con una destacada carrera en televisión.

El filme, dirigido por Allison Anders en 1993, está basado en historias reales y retrata la vida de jóvenes mujeres latinas que crecen en el barrio de Echo Park, en Los Ángeles.

La cinta aborda temas como la identidad, la amistad y los riesgos de pertenecer a una pandilla. Salma interpreta a “Gata”, un personaje que le permitió mostrar su fuerza actoral y abrirse paso en la industria estadounidense.

El Callejón de los Milagros

Estrenada en 1995 y dirigida por el cineasta mexicano Jorge Fons, esta película está basada en la novela del escritor egipcio Naguib Mahfuz.

La historia se desarrolla en un callejón cercano a la Plaza de Santo Domingo, en la CDMX, y aborda temas como la soledad urbana, la marginación y los amores imposibles.

Salma Hayek dio vida a Alma, papel que la llevó a ser nominada al Premio Ariel como Mejor Actriz y a ganar la Diosa de Plata, consolidándose como una de las intérpretes más importantes del cine mexicano.

Pistolero (Desesperado)

En 1995, Salma protagonizó esta película dirigida por Robert Rodriguez, donde comparte créditos con Antonio Banderas.

La cinta cuenta la historia de un mariachi que busca venganza por el asesinato de su amante. Con su personaje Carolina, Hayek demostró su capacidad para liderar una producción de acción y dio un paso firme hacia el estrellato internacional.

Frida

Uno de los proyectos más importantes en la carrera de Salma Hayek es, sin duda, Frida (2002), dirigida por Julie Taymor.

La actriz interpretó a la icónica pintora mexicana Frida Kahlo, papel por el que fue nominada al Premio Oscar como Mejor Actriz en 2003, convirtiéndose en una de las pocas mexicanas en lograr esta distinción.

Este filme marcó un antes y un después en su carrera y reafirmó su lugar en Hollywood.

Grown Ups (Son como niños)

En 2010, Salma incursionó en la comedia con esta película dirigida por Dennis Dugan, donde comparte pantalla con Adam Sandler.

La actriz interpreta a Roxanne Chase-Feder, personaje que le permitió mostrar una faceta más ligera y divertida, ampliando su rango actoral y ganando una nueva generación de seguidores.

La Casa de Gucci

Estrenada en 2021 y dirigida por Ridley Scott, esta película está basada en el asesinato de Maurizio Gucci.

Salma Hayek interpreta a Giuseppina “Pina” Auriemma, y comparte créditos con figuras como Lady Gaga y Adam Driver.

Su participación reafirmó su vigencia y peso dentro del cine internacional.

Una carrera construida con talento y perseverancia

Aunque esta lista es solo una parte de su filmografía, estos papeles reflejan cómo Salma Hayek ha construido una carrera sólida, rompiendo estereotipos y abriendo camino para futuras generaciones de artistas latinos.

Su historia es prueba de que el talento, la disciplina y la perseverancia pueden convertir los sueños en una realidad.