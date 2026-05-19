Así han cambiado los carteles del Corona Capital de 2010 a 2026

El Corona Capital 2026 presentó una identidad visual distinta a la de sus años recientes. El cartel de la nueva edición dejó atrás el colorido maximalista de 2025 y apostó por una estética más fría, azul, cartográfica y minimalista, con líneas de coordenadas, retículas y una figura central que recuerda a una montaña, un iceberg o una formación geográfica; sin embargo, este cambio no aparece de forma aislada: forma parte de una historia visual que el festival ha construido desde su primera edición, en 2010.

A lo largo de más de una década, los carteles del Corona Capital han funcionado como algo más que una lista de bandas. También han sido una forma de presentar el espíritu de cada edición: desde una Ciudad de México nocturna y eléctrica hasta mundos ilustrados, paisajes de fantasía, gráficas retro, composiciones pop y diseños cercanos a la cartografía.

Así han cambiado los carteles del Corona Capital

2010: el corazón urbano del primer Corona Capital

El primer cartel del Corona Capital apostó por una imagen oscura, urbana y nocturna. En el centro aparecía una especie de corazón mecánico o mapa intervenido, con un fondo negro que reforzaba la idea de ciudad, música y electricidad. La estética conectaba con el perfil inicial del festival: un encuentro alternativo, más cercano al rock, el indie y la cultura de concierto que a la gran postal colorida de años posteriores.

2011: geometría, color y una identidad más digital

Para 2011, el cartel cambió hacia una estética más geométrica. Los bloques de color, las formas angulares y la composición más limpia le dieron al festival una imagen más gráfica y contemporánea. Frente al tono oscuro de 2010, esta edición se sintió más cercana a un lenguaje de diseño digital, con líneas y figuras que organizaban el cartel como si fuera una estructura visual.

2012: una ciudad ilustrada y más luminosa

En 2012 apareció una identidad más colorida y urbana. El cartel incorporó edificios, íconos y una composición más amigable, con tonos planos y una estética cercana a la ilustración editorial. La ciudad comenzó a tener un papel más visible: no solo como sede del festival, sino como parte de su imagen.

2013: la ciudad flotante y el festival como paisaje

El cartel de 2013 llevó la idea urbana hacia un terreno más imaginativo. La composición mostraba una especie de ciudad flotante, con estructuras arquitectónicas, formas suspendidas y una sensación de mundo propio. Ya no era únicamente la CDMX como referencia directa, sino una versión transformada de ella.

2014: color, ilustración y una estética más pop

Para 2014, el festival apostó por un cartel más ilustrado, con mayor presencia de color y elementos gráficos. La composición se volvió más cercana al pop visual, con una lectura menos sobria y más dinámica. La identidad del Corona Capital ya no dependía únicamente del nombre de las bandas, sino también de una imagen reconocible y pensada para circular.

2015: una imagen más directa y centrada en el line up

El cartel de 2015 tuvo un tratamiento más funcional, con el line up como protagonista principal. Aunque mantuvo una identidad visual propia, la composición dio mayor peso a la información: nombres, jerarquías y distribución de artistas. Este tipo de diseño suele responder a una necesidad práctica en festivales grandes: hacer legible una programación cada vez más amplia.

2016: collage, textura y un tono más artesanal

En 2016, el Corona Capital se acercó a una estética más artesanal y de collage. La imagen tenía un aire de ilustración manual, con texturas, colores y una composición menos rígida. Frente a los diseños más digitales o geométricos de años anteriores, este cartel parecía apostar por algo más orgánico.

2017: madurez visual y equilibrio entre arte e información

El cartel de 2017 buscó un equilibrio entre identidad visual y claridad. La composición mantuvo elementos ilustrados, pero sin perder legibilidad. En esta etapa, el festival ya tenía un lugar consolidado dentro de la oferta musical de la ciudad, por lo que su cartel podía jugar con una identidad más reconocible sin sacrificar la lectura del line up.

2018: pop art, bocinas y ciudad sonora

Uno de los carteles más llamativos fue el de 2018, con una estética cercana al pop art: puntos, colores intensos, bocinas, siluetas urbanas y una composición con mucha energía gráfica. El diseño hacía énfasis en el sonido y en la ciudad como escenario.

2019: una gráfica más limpia para una edición de peso

El cartel de 2019 apostó por una composición más clara y directa. La información tenía gran protagonismo y los nombres principales aparecían con jerarquía evidente. La estética visual se mantuvo menos recargada que en 2018, como si el diseño buscara acompañar una edición marcada por nombres fuertes sin competir demasiado con ellos.

2021: el regreso con una imagen luminosa y vegetal

Después de la pausa de 2020, el cartel de 2021 tuvo una carga distinta. Su diseño se sintió más luminoso, con elementos vegetales y una atmósfera de regreso. La imagen no solo anunciaba conciertos: también acompañaba el retorno de los festivales masivos tras la interrupción provocada por la pandemia.

2022: maximalismo nocturno y fantasía urbana

El cartel de 2022 marcó un salto visual importante. Con tres días de programación y una escala mayor, el diseño se volvió más maximalista, nocturno y psicodélico. Había una sensación de ciudad fantástica, luces, profundidad y múltiples capas.

Esta edición representó también el crecimiento del festival hacia un formato más amplio. La imagen acompañó ese cambio: más días, más artistas, más estímulos y una gráfica más expansiva.

2023: neón, retrofuturismo y ciudad eléctrica

En 2023, el Corona Capital apostó por una estética de neón y ciudad retrofuturista. El cartel tenía una atmósfera nocturna, brillante y tecnológica, con colores intensos y una sensación de metrópoli iluminada. El festival volvió a aparecer como una ciudad dentro de la ciudad, pero ahora desde un lenguaje más cercano al futuro imaginado desde el pasado.

2024: paisaje, mariposas y una estética más nostálgica

El cartel de 2024 cambió nuevamente el tono. En lugar de cargar la imagen hacia la ciudad eléctrica, incorporó elementos más naturales y atmosféricos, como mariposas y un paisaje de apariencia más suave. La composición se sintió menos tecnológica y más contemplativa.

2025: color, fantasía y maximalismo festivo

El cartel de 2025 regresó a una estética más colorida y expansiva. Con formas brillantes, elementos decorativos, estructuras fantásticas y una paleta intensa, la imagen se acercó a la idea de un parque musical o una ciudad imaginaria llena de estímulos. Fue uno de los diseños más festivos de los años recientes.

2026: azul geográfico, coordenadas y minimalismo frío

Frente a ese antecedente, el cartel de 2026 representa un contraste fuerte. La nueva imagen reduce la paleta, ordena la composición y convierte el azul en el eje visual. Las líneas, coordenadas y retículas construyen una estética cercana a un mapa, una carta de navegación o una imagen satelital.

En el centro aparece una figura oscura, parecida a una montaña o un iceberg, que funciona como punto de referencia. Los nombres principales —Gorillaz, Twenty One Pilots y The Strokes— aparecen en amarillo, en contraste con el fondo azul. El resultado es una imagen más sobria, fría y conceptual.

Más que continuar con el maximalismo de 2025, el cartel de 2026 parece proponer una pausa visual. Cambia la fiesta de color por una coordenada. Cambia la ciudad fantástica por un territorio geográfico. Cambia la saturación por una composición más limpia y calculada.

El cartel como memoria del festival

Vistos en conjunto, los carteles del Corona Capital cuentan una historia paralela a la de sus escenarios. El festival comenzó con una identidad urbana y oscura, pasó por ilustraciones geométricas, ciudades flotantes, collages, pop art, neón, paisajes fantásticos y ahora llega a una estética cartográfica.