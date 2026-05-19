'The Mandalorian & Grogu' emociona, pero definitivamente no es el camino para Star Wars

Con el voto de confianza que Jon Favreau ha tenido de LucasFilm tras extender y revitalizar el universo de Star Wars no es de extrañar que haya tenido luz verde para que, en vez de hacer una cuarta temporada de "The Mandalorian", entregara Star Wars: The Mandalorian & Grogu, película que llega a cines tras siete años de que se estrenara la más reciente cinta de este universo creado por George Lucas.

Las expectativas sobre el filme han sido muchas y más tras el éxito de la serie que Favreau trabajó junto a Dave Filoni, su cómplice y amigo dentro de esta nueva etapa de la franquicia, sin embargo el resultado es de varios matices.

Con Star Wars: The Mandalorian & Grogu, Jon Favreau le va a dar a los fans de la franquicia ese halo de nostalgia del Star Wars clásico con el que muchos crecimos y que ahora veremos en detalles específicos, como la estética visual, el uso del stop motion en ciertos personajes y vehículos, en el uso de animatrónicos o en los guiños que hace a personajes pasado como con Jabba de Hutt.

Todo eso, aunado a la ya querida y entrañable relación que hay entre Mando y Grogu, hacen que inmediatamente abraces el filme y te sientas parte de una historia con el sello de Star Wars, que además incluyó tanto a Sigourney Weaver como a Martin Scorsese (su voz) y Jeremy Allen White (voz) en unos personajes.

No obstante, así como esos elementos le dan un muy buen puntaje, todo empieza a tener otro color conforme avanza la trama, pues se tiene la sensación de que Favreau y su equipo se perdieron en el camino, ya que aunque al principio la historia lleva buen ritmo y engancha, de pronto se siente que se perdió en rumbo. Es entonces cuando da la impresión de que en vez de un filme estamos ante la presencia de varios capítulos de una serie que en ciertas secuencias abusa del los efectos visuales.

No se puede decir que es un mal proyecto, porque no lo es, pero tampoco es ‘el filme’ que cambiará la vida. Es evidente que detrás del mismo está condensado el trabajo de cientos de personas y eso se reconoce y celebra, pero algo falló en el camino.

Ya veremos cómo le va en taquilla de Estados Unidos, donde este fin de semana será feriado por el Memorial Day, así como en México y el resto del mundo. Se espera que el filme recaude en su primer fin de semana a nivel global los 160 millones de dólares.