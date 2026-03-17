El hijastro de Salma Hayek, François Pinault Jr, anuncia su compromiso con una condesa

Una nueva historia de amor ha captado la atención de la alta sociedad europea y del mundo del espectáculo. François Pinault Jr., hijastro de Salma Hayek, ha anunciado su compromiso con la joven aristócrata Lara Cosima Henckel von Donnersmarck, en una noticia que ya es considerada por muchos como una de las bodas más esperadas del círculo del lujo internacional.

Hijastro de Salma Hayek se compromete

La encargada de compartir la feliz noticia fue Lara Cosima, quien a través de sus redes sociales publicó un romántico mensaje acompañado de imágenes en blanco y negro junto a su prometido.

Me comprometí con mi mejor amigo y el chico más increíble del mundo”, escribió, dejando ver la complicidad que existe entre ambos.

Aunque su relación se había mantenido lejos de los reflectores, la pareja comenzó a dejar ver pistas de su historia de amor hace apenas un mes. Fue durante el Día de San Valentín, cuando hicieron pública su relación con una serie de fotografías románticas. Ahora, tan solo semanas después, sorprenden con el anuncio de su compromiso.

El vínculo entre François Pinault Jr. y Lara Cosima Henckel von Donnersmarck no solo une a dos jóvenes enamorados, sino también a dos de las familias más influyentes de Europa: por un lado, la aristocracia alemana; por el otro, una de las dinastías empresariales más poderosas del mundo.

La noticia fue compartida por la joven aristócrata a través de redes sociales. IG laracosima_

¿Quién es François Pinault Jr.?

A sus 29 años, François Pinault Jr. es el hijo mayor de François-Henri Pinault, presidente del grupo Kering, conglomerado que agrupa firmas icónicas como Gucci, Saint Laurent, Balenciaga y Alexander McQueen.

La boda ya es considerada como uno de los eventos sociales más esperados del año. IG laracosima_

Aunque su apellido lo coloca automáticamente en el radar mediático, el joven ha optado por mantener un perfil bajo. No cuenta con redes sociales públicas y sus apariciones suelen limitarse a eventos relacionados con el arte contemporáneo o la moda, como exposiciones en la Bourse de Commerce o actividades vinculadas a la colección de arte de su familia.

Además, forma parte de una familia con fuertes conexiones en el mundo del espectáculo. Es medio hermano de Valentina Paloma, hija de Salma Hayek, y de Augustin James, hijo de la supermodelo Linda Evangelista.

François es hijo de François-Henri Pinault y forma parte del poderoso grupo Kering. IG salmahayek

¿Quién es Lara Cosima?

Por su parte, Lara Cosima Henckel von Donnersmarck tiene apenas 23 años, pero ya ha logrado posicionarse como una figura emergente en el mundo de la moda y las redes sociales.

Hija del cineasta Florian Henckel von Donnersmarck —ganador del Oscar por la película La vida de los otros—, pertenece a una de las familias nobiliarias más antiguas de Europa Central.

Lara Cosima pertenece a una de las familias nobiliarias más importantes de Alemania. IG laracosima_

Su debut en sociedad ocurrió en el prestigioso Baile de Debutantes de París en 2023, donde rápidamente se convirtió en una de las jóvenes más comentadas del evento. Desde entonces, ha desarrollado una carrera en la moda, estudiando en Parsons y realizando prácticas en Dior.

Además, su presencia en plataformas como TikTok la ha consolidado como una influencer de lujo, acumulando miles de seguidores interesados en su estilo de vida sofisticado y su estética cuidada.

La pareja había mantenido su relación en privado hasta hace apenas unas semanas. IG laracosima_

Aunque los detalles de la boda aún se mantienen en secreto, todo apunta a que será una ceremonia que reunirá a figuras clave del mundo empresarial, artístico y social. Por ahora, la pareja disfruta de esta nueva etapa rodeada de felicitaciones y buenos deseos.