Sabrina Carpenter bromea sobre Chappell Roan en alfombra roja de los Grammy 2026

La alfombra roja de los Premios Grammy 2026 estuvo marcada por un ambiente más controlado de lo habitual, un detalle que no pasó desapercibido para Sabrina Carpenter. Durante su paso frente a las cámaras, la cantante bromeó sobre lo ocurrido en la edición pasada con los fotógrafos, haciendo referencia directa al enfrentamiento que protagonizó Chappell Roan en la alfombra roja, un episodio que generó debate sobre el trato a los artistas en este tipo de eventos.

Un comentario breve que reavivó la conversación

Mientras posaba ante la prensa en la gala celebrada en Los Ángeles, Carpenter lanzó un comentario que rápidamente se viralizó en redes sociales:

“¡Están tan callados este año! ¡Chappell realmente inició un movimiento!”

La frase fue interpretada como una alusión directa al episodio ocurrido en la edición anterior de los Grammy, cuando Chappell Roan confrontó a un fotógrafo que le dijo que se callara, situación que fue captada en video y ampliamente difundida en plataformas digitales.

El antecedente: el choque entre Chappell Roan y un fotógrafo

Chappell Roan protagonizó un momento incómodo en la alfombra roja de los MTV Video Music Awards 2024 al defenderse de un fotógrafo que la increpó mientras posaba para las cámaras.

Roan, quien vestía un atuendo de inspiración medieval para su presentación durante el evento, fue captada en un video publicado por Entertainment Tonight. En el clip, se puede ver a la cantante alejándose del fotógrafo, quien le habría pedido que se quedara en su lugar.

Según el reporte, el fotógrafo le gritó “¡cállate la boca!”, a lo que Roan respondió de inmediato con las mismas palabras y añadió: “¡No! ¡Yo no, perra!”.

La reacción de la artista fue aplaudida por varias personas en el lugar, quienes la animaron a mantener su postura.

Momentos después, la cantante habló sobre lo sucedido en una entrevista con el mismo medio, donde expresó su incomodidad y ansiedad en eventos como este. Según sus palabras, la alfombra roja puede ser “bastante abrumadora” y “aterradora” para alguien que, como ella, experimenta ansiedad cuando le gritan.

Sabrina Carpenter y su presencia en los Grammy 2026

Más allá del comentario en la alfombra roja, Sabrina Carpenter fue una de las artistas con mayor visibilidad en esta edición de los premios. La cantante llegó a los Grammy 2026 con seis nominaciones, consolidando uno de los años más destacados de su carrera.