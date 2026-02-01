Ca7riel y Paco Amoroso ganan su primer Grammy por Papota

El dueto argentino Ca7riel & Paco Amoroso obtuvo el primer Grammy de su carrera al ganar la categoría Mejor Álbum de Rock Latino durante la ceremonia previa de la 68ª edición de los Premios Grammy, celebrada este domingo en Los Ángeles. El reconocimiento fue otorgado por su disco Papota, una producción que ya había marcado un punto alto en su trayectoria tras arrasar en los Latin Grammy 2025.

Un triunfo en la antesala de la gala televisada

La victoria de Ca7riel & Paco Amoroso se anunció durante la premiere ceremony, el segmento previo a la transmisión estelar de los Grammy. En esta etapa se entregan 86 de las 95 categorías que conforman los premios otorgados por la Academia de la Grabación, incluidas la mayoría de las categorías técnicas y especializadas.

Aunque no forma parte del horario estelar, esta ceremonia es clave para reconocer géneros específicos y trayectorias que definen el pulso real de la industria musical.

Papota, el álbum que consolidó al dueto

El álbum Papota fue el proyecto que llevó al dueto a conquistar el gramófono dorado. La producción se caracteriza por una mezcla de rock, funk, electrónica y actitud performática, elementos que han definido la identidad artística del grupo desde sus inicios.

El disco no solo fue reconocido en los Grammy estadounidenses, sino que previamente obtuvo el Latin Grammy a Álbum del Año en noviembre pasado, donde Ca7riel & Paco Amoroso lograron cinco estatuillas en una sola noche, consolidándose como una de las propuestas más visibles de la música alternativa latinoamericana reciente.

Un debut victorioso en los Grammy

La nominación a Mejor Álbum de Rock Latino fue la única candidatura del dueto en esta edición de los Grammy, lo que convierte su triunfo en un estreno directo como ganadores dentro de la premiación.

Al subir al escenario para recibir el galardón, Paco Amoroso agradeció el reconocimiento en nombre del proyecto:

“Estamos muy agradecidos con esta oportunidad que nos dieron”.

La declaración, breve y directa, marcó el cierre de un momento clave para la carrera del grupo en el circuito internacional.

Una jornada destacada para la música latina

El bloque de categorías latinas de la premiere ceremony dejó otros resultados relevantes. En la categoría Mejor Álbum de Pop Latino, la ganadora fue Natalia Lafourcade con su disco Cancionera, imponiéndose frente a trabajos de artistas como Karol G y Rauw Alejandro.

Por su parte, Gloria Estefan obtuvo el Grammy a Mejor Álbum Latino Tropical por Raíces, sumando así su quinta estatuilla en la historia de los premios. La artista recibió el galardón junto a su esposo y productor, Emilio Estefan.

Un segmento con identidad bilingüe

La entrega de las categorías latinas fue presentada por el productor Édgar Barrera, quien introdujo el bloque con un breve monólogo en inglés y español, subrayando el peso cultural de la música latina dentro de la industria global.

“Nuestra música cuenta historias reales, conecta corazones y cruza fronteras, y es algo que siempre vale la pena celebrarlo”, expresó Barrera antes de dar paso a las premiaciones.

Expectativa por una noche histórica

La edición 2026 de los Grammy se perfila como especialmente relevante para la música latina, con Bad Bunny compitiendo con trabajos completamente en español en las tres categorías principales de la gala televisada: Álbum del Año, Grabación del Año y Canción del Año.