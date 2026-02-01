'Golden' de 'Las Guerreras K-Pop' triunfa en los Grammy 2026: estos premios ganó

Golden de Las Guerreras K-pop ha sorprendido al mundo al obtener un lugar en la lista de nominados a los Premios Grammy 2026, marcando un antes y un después. La canción, parte de la película de Netflix ha sido reconocida por su impacto musical y cultural, colocándose entre los grandes temas del año.

No se trata solo de una canción que acompaña una película. “Golden”, interpretada por el grupo ficticio HUNTR/X, ha logrado convertirse en un fenómeno global. Las artistas detrás de esta propuesta: EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami, han llevado la historia de las guerreras más allá de la pantalla, al punto de competir por los premios más importantes de la música internacional.

Huntrix

Las nominaciones de Golden en los Premios Grammy 2026

La Academia de Grabación reconoció el potencial de Las Guerreras K-pop al nominar “Golden” en cinco categorías distintas en esta edición de los Grammy:

Canción del Año

Mejor Interpretación Pop Duo/Grupo

Mejor Canción Escrita para Medios Visuales

Mejor Compilación para un Medio Visual

Mejor Grabación Remezclada, No Clásica, por la versión con David Guetta

las guerreras k pop

La inclusión de Golden en la categoría de Canción del Año es algo sin precedentes. Es la primera vez que una canción relacionada con un universo animado de K-pop alcanza una nominación en esta categoría central, lo que representa un gran paso tanto para la música coreana como para la animación como medio artístico.

En esta competencia, Las Guerreras K-pop estarán frente a frente con estrellas reconocidas como Lady Gaga, Sabrina Carpenter, Rosé, Ariana Grande, Cynthia Eribo y Bruno Mars, un grupo de artistas que dominan las listas de éxitos a nivel mundial.

Ellas son las cantantes que interpretan las canciones de Huntrix Especial

Los Premios Grammy que ganó Golden de Las Guerreras K-pop

Después de su éxito en los Globos de Oro y su paso por los Premios Oscar, el camino de “Golden” en los Grammy empezó con buenas noticias. En la primera ronda de ganadores anunciados en la gala de 2026, la canción fue premiada en una categoría muy especial.

“Golden” obtuvo su primer gramófono en la categoría de Mejor Canción Escrita para Medios Visuales.

PJG