'Golden' de 'Las Guerreras K-Pop' triunfa en los Grammy 2026: estos premios ganó
El fenómeno de 'Las Guerreras K-Pop' llegó a los Premios Grammy 2026 y sin duda 'Golden' fue uno de los temas favoritos para ganar en esta edición.
Golden de Las Guerreras K-pop ha sorprendido al mundo al obtener un lugar en la lista de nominados a los Premios Grammy 2026, marcando un antes y un después. La canción, parte de la película de Netflix ha sido reconocida por su impacto musical y cultural, colocándose entre los grandes temas del año.
No se trata solo de una canción que acompaña una película. “Golden”, interpretada por el grupo ficticio HUNTR/X, ha logrado convertirse en un fenómeno global. Las artistas detrás de esta propuesta: EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami, han llevado la historia de las guerreras más allá de la pantalla, al punto de competir por los premios más importantes de la música internacional.
Las nominaciones de Golden en los Premios Grammy 2026
La Academia de Grabación reconoció el potencial de Las Guerreras K-pop al nominar “Golden” en cinco categorías distintas en esta edición de los Grammy:
- Canción del Año
- Mejor Interpretación Pop Duo/Grupo
- Mejor Canción Escrita para Medios Visuales
- Mejor Compilación para un Medio Visual
- Mejor Grabación Remezclada, No Clásica, por la versión con David Guetta
La inclusión de Golden en la categoría de Canción del Año es algo sin precedentes. Es la primera vez que una canción relacionada con un universo animado de K-pop alcanza una nominación en esta categoría central, lo que representa un gran paso tanto para la música coreana como para la animación como medio artístico.
En esta competencia, Las Guerreras K-pop estarán frente a frente con estrellas reconocidas como Lady Gaga, Sabrina Carpenter, Rosé, Ariana Grande, Cynthia Eribo y Bruno Mars, un grupo de artistas que dominan las listas de éxitos a nivel mundial.
Los Premios Grammy que ganó Golden de Las Guerreras K-pop
Después de su éxito en los Globos de Oro y su paso por los Premios Oscar, el camino de “Golden” en los Grammy empezó con buenas noticias. En la primera ronda de ganadores anunciados en la gala de 2026, la canción fue premiada en una categoría muy especial.
“Golden” obtuvo su primer gramófono en la categoría de Mejor Canción Escrita para Medios Visuales.
PJG