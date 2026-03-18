Yuri revela que pensó en quitarse la vida tras muerte de su mamá

Yuri abordó su historial clínico de salud mental durante una entrevista con el programa de televisión Ventaneando, en donde detalló los episodios de depresión severa que experimentó tras el fallecimiento de su madre, Dulce Canseco.

Los registros médicos y periodísticos indican que Dulce Canseco murió en septiembre del año 2015 a la edad de 76 años. El reporte oficial estableció un infarto como la causa del deceso. El periodista Gustavo Adolfo Infante fue el encargado de difundir la noticia en los medios de comunicación.

Durante su intervención televisiva, Yuri explicó que el proceso de duelo desencadenó un cuadro depresivo agudo. La cantante relató que experimentó pensamientos autodestructivos de manera recurrente. Mencionó que estas ideas persistieron a pesar de mantener activas sus prácticas religiosas dentro del cristianismo.

La artista declaró ante las cámaras que su estado mental la llevó a considerar el suicidio de forma directa. Yuri especificó que durante ese periodo de inestabilidad emocional llegó a estructurar métodos para atentar contra su propia vida. Ante esta situación clínica, decidió solicitar intervención médica.

Yuri revela coincidencias entre su disco “Señora”, Selena Quintanilla y Rocío Dúrcal Instagram: oficialyuri

Yuri pide eliminar estigmas sociales asociados a terapias

La intérprete confirmó que buscó la asistencia de profesionales de la psicología y la psiquiatría. Este paso ocurrió tras reconocer que sus patrones de pensamiento requerían un tratamiento clínico especializado. La cantante utilizó este espacio televisivo para promover la atención profesional de la salud mental.

Yuri instó a los espectadores a eliminar los estigmas sociales asociados a las terapias psicológicas. La cantante comparó la asistencia a consultas de salud mental con la realización de análisis médicos de rutina. Señaló que la depresión es una enfermedad crónica que muchos pacientes ocultan por temor al rechazo social.

Lo retro está de moda. Jovencitas importantes de la nueva ola como Tini, que es argentina, dijo públicamente que iba a cantar canciones de los 80, lo mismo la sobrina de Diego Torres.”Yuri, cantante. 219.2 millones de plays en Spotify tiene Maldita primavera. Cortesía Sony Music

¿Quién fue Dulce Canseco, la madre de Yuri?

El contexto biográfico de la artista establece que Dulce Canseco fungió como su representante legal y artística. Esta relación laboral inició en la década de 1970, durante los primeros años de la carrera de Yuri. El esquema de trabajo implicó rutinas estrictas de preparación para la industria del entretenimiento.

En declaraciones previas, Yuri documentó las consecuencias físicas de dichos regímenes de formación artística. La cantante reveló que durante su juventud desarrolló un cuadro de anemia de tercer grado. También registró un episodio de desmayo en las instalaciones de la empresa Televisa durante el programa de Xavier López "Chabelo".

La intérprete indicó que sus ingestas de alimento se limitaban a una sola comida diaria por instrucciones de su representante. A pesar de estas condiciones laborales durante su etapa formativa, los registros públicos muestran que ambas resolvieron sus diferencias familiares en años posteriores.

Tras el fallecimiento de Canseco en 2015, Yuri publicó un texto en sus plataformas digitales oficiales. El mensaje confirmó la separación física derivada del deceso y expresó sus creencias teológicas sobre un futuro reencuentro. En la actualidad, la artista mantiene sus actividades habituales en la industria musical.