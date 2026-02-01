Grammys 2026: Lista de GANADORES | en vivo
Consulta la lista actualizada de los ganadores de los Grammy 2026. Revisa quiénes se llevan el premio en cada categoría, en tiempo real
La noche más importante de la música ya está en marcha. Los Premios Grammy 2026 reúnen a algunas de las figuras más influyentes del pop, el rap, el rock, la música alternativa y los sonidos latinos en una edición marcada por regresos esperados, nuevas consagraciones y una fuerte presencia de artistas que han definido el pulso musical del último año.
A continuación, presentamos la lista de ganadores de los Grammy 2026, que se irá actualizando en tiempo real conforme se anuncien los resultados oficiales. Desde las categorías principales —como Grabación, Álbum y Canción del Año— hasta los reconocimientos por género, este recuento busca ofrecer una guía clara y ordenada de quiénes se llevan el gramófono dorado en esta edición.
Lista completa de GANADORES de los Grammy 2026
Grabación del año
- “DtMF”, Bad Bunny
- “Manchild”, Sabrina Carpenter
- “Anxiety”, Doechii
- “Wildflower”, Billie Eilish
- “Abracadabra”, Lady Gaga
- “Luther”, Kendrick Lamar con SZA
- “The Subway”, Chappell Roan
- “Apt.”, Rosé y Bruno Mars
Álbum del año
- Debí Tirar Más Fotos, Bad Bunny
- Swag, Justin Bieber
- Man’s Best Friend, Sabrina Carpenter
- Let God Sort Em Out, Clipse, Pusha T and Malice
- Mayhem, Lady Gaga
- GNX, Kendrick Lamar
- Mutt, Leon Thomas
- Chromakopia, Tyler, the Creator
Canción del año
- “Abracadabra”, Henry Walter, Lady Gaga y Andrew Watt, compositores (Lady Gaga)
- “Anxiety”, Jaylah Hickmon, compositora (Doechii)
- “Apt.”, Amy Allen, Christopher Brody Brown, Rogét Chahayed, Henry Walter, Omer Fedi, Philip Lawrence, Bruno Mars, Chae Young Park y Theron Thomas, compositores (Rosé, Bruno Mars)
- “DtMF”, Benito Antonio Martínez Ocasio, Scott Dittrich, Benjamin Falik, Roberto José Rosado Torres, Marco Daniel Borrero, Hugo René Sención Sanabria y Tyler Thomas Spry, compositores (Bad Bunny)
- “Golden”, de Las guerreras K-pop, Ejae y Mark Sonnenblick, compositores (Hunter/x, Ejae, Audrey Nuna y Rei Ami)
- “Luther”, Jack Antonoff, Roshwita Larisha Bacha, Matthew Bernard, Ink, Scott Bridgeway, Sam Dew, Kendrick Lamar, Mark Anthony Spears, Solána Rowe y Kamasi Washington, compositores (Kendrick Lamar with SZA)
- “Manchild”, Amy Allen, Jack Antonoff y Sabrina Carpenter, compositores (Sabrina Carpenter)
- “Wildflower”, Billie Eilish O’Connell y Finneas O’Connell, compositores (Billie Eilish)
Mejor artista revelación
- Olivia Dean
- Katseye
- The Marías
- Addison Rae
- Sombr
- Leon Thomas
- Alex Warren
- Lola Young
Productor del año (música no clásica)
- Dan Auerbach
- Cirkut
- Dijon
- Blake Mills
- Sounwave
Compositor del año (música no clásica)
- Amy Allen
- Edgar Barrera
- Jessie Jo Dillon
- Tobias Jesso Jr.
- Laura Veltz
Mejor interpretación pop - solista
- “Daisies”, Justin Bieber
- “Manchild”, Sabrina Carpenter
- “Disease”, Lady Gaga
- “The Subway”, Chappell Roan
- “Messy”, Lola Young
Mejor interpretación pop - dúo/grupo
- “Defying Gravity”, Cynthia Erivo y Ariana Grande (GANADORAS)
- “Golden”, de Las guerreras K-pop, Hunter/x, Ejae, Audrey Nuna y Rei Ami
- “Gabriela”, Katseye
- “Apt.”, Rosé, Bruno Mars
- “30 for 30”, SZA con Kendrick Lamar
Mejor álbum de pop vocal
- Swag, Justin Bieber
- Man’s Best Friend, Sabrina Carpenter
- Something Beautiful, Miley Cyrus
- Mayhem, Lady Gaga
- I’ve Tried Everything but Therapy (Part 2), Teddy Swims
Mejor grabación dance/electrónica
- “No Cap”, Disclosure y Anderson .Paak
- “Victory Lap”, Fred again.., Skepta y PlaqueBoyMax
- “Space Invader”, Kaytranada
- “Voltage”, Skrillex
- “End of Summer”, Tame Impala
Mejor grabación pop dance
- “Bluest Flame”, Selena Gomez and Benny Blanco
- “Abracadabra”, Lady Gaga
- “Midnight Sun”, Zara Larsson
- “Just Keep Watching (de F1: la película)”, Tate McRae
- “Illegal”, PinkPantheress
Mejor álbum de dance/electrónico
- Eusexua, FKA twigs (GANADORA)
- Ten Days, Fred again..
- Fancy That, PinkPantheress
- Inhale / Exhale, Rüfüs du Sol
- Fuck U Skrillex You Think Ur Andy Warhol But Ur Not!!, Skrillex
Mejor grabación remezclada
- “Abracadabra (Gesaffelstein Remix)”, Gesaffelstein, remezclador (Lady Gaga, Gesaffelstein) (GANADORA)
- “Don’t Forget About Us”, Kaytranada, remezclador (Mariah Carey y Kaytranada)
- “A Dreams a Dream — Ron Trent Remix”, Ron Trent, remezclador (Soul II Soul)
- “Galvanize”, Chris Lake, remezclador (The Chemical Brothers y Chris Lake)
- “Golden — David Guetta REM/X”, David Guetta, remezclador (Hunter/x, Ejae, Audrey Nuna y Rei Ami)
Mejor interpretación de rock
- “U Should Not Be Doing That”, Amyl and the Sniffers
- “The Emptiness Machine”, Linkin Park
- “Never Enough”, Turnstile
- “Mirtazapine”, Hayley Williams
- “Changes (Live From Villa Park) Back to the Beginning”, Yungblood featuring Nuno Bettencourt, Frank Bello, Adam Wakeman y II
Mejor canción de rock
- “As Alive as You Need Me to Be”, Trent Reznor y Atticus Ross, compositores (Nine Inch Nails)
- “Caramel”, Vessel1 y Vessel2, compositores (Sleep Token)
- “Glum”, Daniel James y Hayley Williams, compositores (Hayley Williams)
- “Never Enough”, Daniel Fang, Franz Lyons, Pat McCrory, Meg Mills y Brendan Yates, compositores (Turnstile)
- “Zombie”, Dominic Harrison y Matt Schwartz, compositores (Yungblood)
Mejor álbum de rock
- Private Music, Deftones
- I Quit, Haim
- From Zero, Linkin Park
- Never Enough, Turnstile
- Idols, Yungblood
Mejor interpretación de música alternativa
- “Everything Is Peaceful Love”, Bon Iver
- “Alone”, The Cure
- “Seein’ Stars”, Turnstile
- “Mangetout”, Wet Leg
- “Parachute”, Hayley Williams
Mejor álbum de música alternativa
- Sable, Fable, Bon Iver
- Songs of a Lost World, The Cure
- Don’t Tap the Glass, Tyler, the Creator
- Moisturizer, Wet Leg
- Ego Death at a Bachelorette Party, Hayley Williams
Mejor interpretación de R&B
- “Yukon”, Justin Bieber
- “It Depends”, Chris Brown con Bryson Tiller
- “Folded”, Kehlani
- “Mutt (Live From NPR’s Tiny Desk)”, Leon Thomas
- “Heart of a Woman”, Summer Walker
Mejor álbum de pop latino
- Cosa Nuestra, Rauw Alejandro
- Bogotá (Deluxe), Andrés Cepeda
- Tropicoqueta, Karol G
- Cancionera, Natalia Lafourcade (GANADORA)
- ¿Y ahora qué?, Alejandro Sanz
Mejor álbum rock o alternativo latino
- Genes Rebeldes, Aterciopelados
- ASTROPICAL, Bomba Estéreo, Rawayana, ASTROPIC
- PAPOTA, CA7RIEL & Paco Amoroso — GANADORES
- ALGORHYTHM, Los Wizzards
- Novela, Fito Paez
Mejor álbum de música urbana
- Debí Tirar Más Fotos, Bad Bunny
- Mixteip, J Balvin
- Ferxxo Vol X: sagrado, Feid
- Naiki, Nicki Nicole
- Eub Deluxe, Trueno
- Sinfónico (En Vivo), Yandel
Mejor álbum de música mexicana (incluyendo tejana)
- Mala Mía, Fuerza Regida, Grupo Frontera
- Y Lo Que Viene, Grupo Frontera
- Sin Rodeos, Paola Jara
- Palabra De To’s (Seca), Carín León
- Bobby Pulido & Friends Una Tuya Y Una Mía - Por LaPuerta Grande (En Vivo), Bobby Pulido
Mejor video musical
- “Young Lion”, Sade; Sophie Muller, directora de video; Sade y Aaron Taylor Dean, productores de video
- “Manchild”, Sabrina Carpenter; Vania Heymann y Gal Muggia, directores de video; Aiden Magarian, Nathan Scherrer y Natan Schottenfels, productores de video
- “So Be It”, Clipse; Hannan Hussain, director de video; Daniel Order, productor de video
- Anxiety, Doechii; James Mackel, director de vídeo; Pablo Feldman, Jolene Mendes y Sophia Sabella, productores de video (GANADORA)
- “Love”, OK Go; Aaron Duffy, Miguel Espada y Damian Kulash Jr., directores de video; Petra Ahmann, productora de video