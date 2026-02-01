Última Hora Impreso de hoy

Grammys 2026: Lista de GANADORES | en vivo

Consulta la lista actualizada de los ganadores de los Grammy 2026. Revisa quiénes se llevan el premio en cada categoría, en tiempo real

Por: Brandon Pacheco

Lista de ganadores de los Grammys 2026Especial

La noche más importante de la música ya está en marcha. Los Premios Grammy 2026 reúnen a algunas de las figuras más influyentes del pop, el rap, el rock, la música alternativa y los sonidos latinos en una edición marcada por regresos esperados, nuevas consagraciones y una fuerte presencia de artistas que han definido el pulso musical del último año.

A continuación, presentamos la lista de ganadores de los Grammy 2026, que se irá actualizando en tiempo real conforme se anuncien los resultados oficiales. Desde las categorías principales —como Grabación, Álbum y Canción del Año— hasta los reconocimientos por género, este recuento busca ofrecer una guía clara y ordenada de quiénes se llevan el gramófono dorado en esta edición.

Lista completa de GANADORES de los Grammy 2026

Grabación del año

  • “DtMF”, Bad Bunny
  • “Manchild”, Sabrina Carpenter
  • “Anxiety”, Doechii
  • “Wildflower”, Billie Eilish
  • “Abracadabra”, Lady Gaga
  • “Luther”, Kendrick Lamar con SZA
  • “The Subway”, Chappell Roan
  • “Apt.”, Rosé y Bruno Mars

Álbum del año

  • Debí Tirar Más Fotos, Bad Bunny
  • Swag, Justin Bieber
  • Man’s Best Friend, Sabrina Carpenter
  • Let God Sort Em Out, Clipse, Pusha T and Malice
  • Mayhem, Lady Gaga
  • GNX, Kendrick Lamar
  • Mutt, Leon Thomas
  • Chromakopia, Tyler, the Creator

Canción del año

  • Abracadabra”, Henry Walter, Lady Gaga y Andrew Watt, compositores (Lady Gaga)
  • “Anxiety”, Jaylah Hickmon, compositora (Doechii)
  • Apt.”, Amy Allen, Christopher Brody Brown, Rogét Chahayed, Henry Walter, Omer Fedi, Philip Lawrence, Bruno Mars, Chae Young Park y Theron Thomas, compositores (Rosé, Bruno Mars)
  • DtMF”, Benito Antonio Martínez Ocasio, Scott Dittrich, Benjamin Falik, Roberto José Rosado Torres, Marco Daniel Borrero, Hugo René Sención Sanabria y Tyler Thomas Spry, compositores (Bad Bunny)
  • Golden”, de Las guerreras K-pop, Ejae y Mark Sonnenblick, compositores (Hunter/x, Ejae, Audrey Nuna y Rei Ami)
  • Luther”, Jack Antonoff, Roshwita Larisha Bacha, Matthew Bernard, Ink, Scott Bridgeway, Sam Dew, Kendrick Lamar, Mark Anthony Spears, Solána Rowe y Kamasi Washington, compositores (Kendrick Lamar with SZA)
  • Manchild”, Amy Allen, Jack Antonoff y Sabrina Carpenter, compositores (Sabrina Carpenter)
  • Wildflower”, Billie Eilish O’Connell y Finneas O’Connell, compositores (Billie Eilish)

Mejor artista revelación

  • Olivia Dean
  • Katseye
  • The Marías
  • Addison Rae
  • Sombr
  • Leon Thomas
  • Alex Warren
  • Lola Young

Productor del año (música no clásica)

  • Dan Auerbach
  • Cirkut
  • Dijon
  • Blake Mills
  • Sounwave

Compositor del año (música no clásica)

  • Amy Allen
  • Edgar Barrera
  • Jessie Jo Dillon
  • Tobias Jesso Jr.
  • Laura Veltz

Mejor interpretación pop - solista

  • “Daisies”, Justin Bieber
  • “Manchild”, Sabrina Carpenter
  • “Disease”, Lady Gaga
  • “The Subway”, Chappell Roan
  • “Messy”, Lola Young

Mejor interpretación pop - dúo/grupo

  • “Defying Gravity”, Cynthia Erivo y Ariana Grande (GANADORAS)
  • “Golden”, de Las guerreras K-pop, Hunter/x, Ejae, Audrey Nuna y Rei Ami
  • “Gabriela”, Katseye
  • “Apt.”, Rosé, Bruno Mars
  • “30 for 30”, SZA con Kendrick Lamar
Ariana Grande y Cynthia Erivo en Wicked

Mejor álbum de pop vocal

  • Swag, Justin Bieber
  • Man’s Best Friend, Sabrina Carpenter
  • Something Beautiful, Miley Cyrus
  • Mayhem, Lady Gaga
  • I’ve Tried Everything but Therapy (Part 2), Teddy Swims

Mejor grabación dance/electrónica

  • “No Cap”, Disclosure y Anderson .Paak
  • “Victory Lap”, Fred again.., Skepta y PlaqueBoyMax
  • “Space Invader”, Kaytranada
  • “Voltage”, Skrillex
  • “End of Summer”, Tame Impala

Mejor grabación pop dance

  • “Bluest Flame”, Selena Gomez and Benny Blanco
  • “Abracadabra”, Lady Gaga
  • “Midnight Sun”, Zara Larsson
  • “Just Keep Watching (de F1: la película)”, Tate McRae
  • “Illegal”, PinkPantheress

Mejor álbum de dance/electrónico

  • Eusexua, FKA twigs (GANADORA)
  • Ten Days, Fred again..
  • Fancy That, PinkPantheress
  • Inhale / Exhale, Rüfüs du Sol
  • Fuck U Skrillex You Think Ur Andy Warhol But Ur Not!!, Skrillex
68th Annual Grammy Awards, Premiere Ceremony, Los Angeles, USA - 01 Feb 2026Rob Latour/Shutterstock

Mejor grabación remezclada

  • “Abracadabra (Gesaffelstein Remix)”, Gesaffelstein, remezclador (Lady Gaga, Gesaffelstein) (GANADORA)
  • “Don’t Forget About Us”, Kaytranada, remezclador (Mariah Carey y Kaytranada)
  • “A Dreams a Dream — Ron Trent Remix”, Ron Trent, remezclador (Soul II Soul)
  • “Galvanize”, Chris Lake, remezclador (The Chemical Brothers y Chris Lake)
  • “Golden — David Guetta REM/X”, David Guetta, remezclador (Hunter/x, Ejae, Audrey Nuna y Rei Ami)

Mejor interpretación de rock

  • “U Should Not Be Doing That”, Amyl and the Sniffers
  • “The Emptiness Machine”, Linkin Park
  • “Never Enough”, Turnstile
  • “Mirtazapine”, Hayley Williams
  • “Changes (Live From Villa Park) Back to the Beginning”, Yungblood featuring Nuno Bettencourt, Frank Bello, Adam Wakeman y II

Mejor canción de rock

  • “As Alive as You Need Me to Be”, Trent Reznor y Atticus Ross, compositores (Nine Inch Nails)
  • “Caramel”, Vessel1 y Vessel2, compositores (Sleep Token)
  • “Glum”, Daniel James y Hayley Williams, compositores (Hayley Williams)
  • “Never Enough”, Daniel Fang, Franz Lyons, Pat McCrory, Meg Mills y Brendan Yates, compositores (Turnstile)
  • “Zombie”, Dominic Harrison y Matt Schwartz, compositores (Yungblood)

Mejor álbum de rock

  • Private Music, Deftones
  • I Quit, Haim
  • From Zero, Linkin Park
  • Never Enough, Turnstile
  • Idols, Yungblood

Mejor interpretación de música alternativa

  • “Everything Is Peaceful Love”, Bon Iver
  • “Alone”, The Cure
  • “Seein’ Stars”, Turnstile
  • “Mangetout”, Wet Leg
  • “Parachute”, Hayley Williams

Mejor álbum de música alternativa

  • Sable, Fable, Bon Iver
  • Songs of a Lost World, The Cure
  • Don’t Tap the Glass, Tyler, the Creator
  • Moisturizer, Wet Leg
  • Ego Death at a Bachelorette Party, Hayley Williams

Mejor interpretación de R&B

  • “Yukon”, Justin Bieber
  • “It Depends”, Chris Brown con Bryson Tiller
  • “Folded”, Kehlani
  • “Mutt (Live From NPR’s Tiny Desk)”, Leon Thomas
  • “Heart of a Woman”, Summer Walker

Mejor álbum de pop latino

  • Cosa Nuestra, Rauw Alejandro
  • Bogotá (Deluxe), Andrés Cepeda
  • Tropicoqueta, Karol G
  • Cancionera, Natalia Lafourcade (GANADORA)
  • ¿Y ahora qué?, Alejandro Sanz
thumb
Natalia Lafourcade

Mejor álbum rock o alternativo latino

  • Genes Rebeldes, Aterciopelados
  • ASTROPICAL, Bomba Estéreo, Rawayana, ASTROPIC
  • PAPOTA, CA7RIEL & Paco Amoroso — GANADORES
  • ALGORHYTHM, Los Wizzards
  • Novela, Fito Paez
thumb
CA7RIEL & Paco Amoroso

Mejor álbum de música urbana

  • Debí Tirar Más Fotos, Bad Bunny
  • Mixteip, J Balvin
  • Ferxxo Vol X: sagrado, Feid
  • Naiki, Nicki Nicole
  • Eub Deluxe, Trueno
  • Sinfónico (En Vivo), Yandel

Mejor álbum de música mexicana (incluyendo tejana)

  • Mala Mía, Fuerza Regida, Grupo Frontera
  • Y Lo Que Viene, Grupo Frontera
  • Sin Rodeos, Paola Jara
  • Palabra De To’s (Seca), Carín León
  • Bobby Pulido & Friends Una Tuya Y Una Mía - Por LaPuerta Grande (En Vivo), Bobby Pulido

Mejor video musical

  • “Young Lion”, Sade; Sophie Muller, directora de video; Sade y Aaron Taylor Dean, productores de video
  • “Manchild”, Sabrina Carpenter; Vania Heymann y Gal Muggia, directores de video; Aiden Magarian, Nathan Scherrer y Natan Schottenfels, productores de video
  • “So Be It”, Clipse; Hannan Hussain, director de video; Daniel Order, productor de video
  • Anxiety, Doechii; James Mackel, director de vídeo; Pablo Feldman, Jolene Mendes y Sophia Sabella, productores de video (GANADORA)
  • “Love”, OK Go; Aaron Duffy, Miguel Espada y Damian Kulash Jr., directores de video; Petra Ahmann, productora de video

Temas:

