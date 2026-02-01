¡Steven Spielberg lo tiene todo! Director se une al grupo de artistas EGOT tras ganar un Grammy

Steven Spielberg ha alcanzado uno de los logros más codiciados en la industria del entretenimiento: el EGOT, que se refiere a haber ganado un Emmy, un Grammy, un Oscar y un Tony. Este hito lo consiguió tras obtener el Grammy este 2026 en la categoría de Mejor Película Musical por su rol como productor del documental Music by John Williams.

Con este galardón, el director se suma a un grupo muy reducido de artistas que han logrado los cuatro premios más importantes del espectáculo. Además, su trayectoria supera ampliamente ese reconocimiento, ya que a lo largo de su carrera ha recibido múltiples premios en distintas disciplinas.

La carrera de Steven Spielberg, premiada en todas las áreas del entretenimiento

El camino de Spielberg hacia el EGOT ha sido largo y lleno de éxitos. Acumula tres premios Oscar, entre ellos dos por La lista de Schindler (1994), uno como director y otro como productor, y uno más por la dirección de Salvar al soldado Ryan (1999).

Su trabajo en televisión también ha sido ampliamente reconocido, con cuatro premios Emmy por series como Pinky y Cerebro (1996), Hermanos de sangre (2002), Abducidos (2003) y The Pacific (2010).

En 2022, ganó Tony Award como productor del musical A Strange Loop, consolidando su presencia en Broadway.

Steven Spielberg gana un Grammy

El documental Music by John Williams, dirigido por Laurent Bouzereau, explora la vida y obra del legendario compositor John Williams. La relación entre Spielberg y Williams ha sido fundamental para el cine moderno, con colaboraciones en películas icónicas como E.T., Indiana Jones y Jurassic Park. El Grammy 2026 fue otorgado a esta producción en la que Spielberg participó como productor.

Aunque no asistió a la ceremonia, el cineasta envió un comunicado para expresar su agradecimiento. En sus palabras, destacó el impacto de Williams en su vida profesional:

“Este reconocimiento es profundamente significativo para mí porque confirma lo que he sabido por más de 50 años: la influencia de John Williams es incomparable y su legado no tiene igual”.

Convertirse en el tercer cineasta en alcanzar el EGOT, luego de Mel Brooks y Mike Nichols, marca un momento clave en la carrera de Spielberg. Para él, este Grammy no solo representa un nuevo trofeo, sino el cierre de un ciclo personal y profesional.

Con este logro, Steven Spielberg reafirma su lugar en la historia como uno de los pocos artistas que han sido galardonados en todas las ramas principales del entretenimiento.

