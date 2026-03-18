¡Partidazos definidos! Conoce cómo se jugarán los Cuartos de Final de la Champions League

El camino hacia la ansiada Final en Budapest toma una forma definitiva dentro de la Champions League 2025-26. La siempre emocionante ronda de los Octavos de Final llegó a su fin y solamente ocho equipos sobrevivieron a la criba para mantenerse en la búsqueda por la máxima gloria del futbol europeo. Aquí te contamos todos los detalles sobre los vibrantes cruces de Cuartos de Final y las fechas de la siguiente fase del torneo continental.

Trofeo de campeón de la Champions League. REUTERS

LOS OCHO CLASIFICADOS A CUARTOS DE FINAL

Para esta etapa crucial de la Champions League, la armada española domina el panorama al meter a tres representantes, seguida muy de cerca por dos gigantes ingleses. La lista la completan un poderoso club francés, la clásica aplanadora alemana y una gigantesca sorpresa portuguesa.

El París Saint-Germain, vigente campeón del torneo, demostró todo su poderío al aplastar al Chelsea con un escandaloso marcador global de 8-2. Los parisinos dejaron muy claro que su objetivo principal es defender la corona a toda costa. Por su parte, el Liverpool sufrió un tropiezo por la mínima diferencia en la ida contra el Galatasaray, pero resolvió la llave con mucha tranquilidad en la mítica cancha de Anfield para sellar un 4-1 global.

Desde Alemania, el Bayern Múnich no tuvo piedad frente al Atalanta. El gigante bávaro se despachó con un 10-2 en el global, incluso jugando sin la presencia de su histórico portero titular, Manuel Neuer. Mientras tanto, el Real Madrid, la institución con más títulos en la historia de la competición (15), superó una durísima prueba al eliminar al siempre peligroso Manchester City con un contundente 5-1, reafirmando su papel como candidato natural.

Harry Kane pateando un penal para el Bayern Múnich. REUTERS

En España también celebran las victorias de sus otros dos grandes. El Barcelona supo aguantar la presión en los momentos críticos y terminó despachando al Newcastle con un 8-3 global, sacando máximo provecho al partido de vuelta disputado en el Camp Nou. En la capital española, el Atlético de Madrid de Diego Simeone aprovechó su fortaleza como local y luego controló las acciones en Londres para echar al Tottenham con un 7-5 definitivo.

La lista la cierran el Arsenal, que cumplió los pronósticos al eliminar al Bayer Leverkusen por 3-1 sin sufrir demasiados sobresaltos, y el heroico Sporting de Lisboa. El cuadro portugués protagonizó la gran remontada de la temporada: tras caer 3-0 en la ida contra el Bodo/Glimt, sacó la garra en el Estadio José Alvalade y goleó 5-0 en la vuelta para meterse entre los ocho mejores de Europa.

ASÍ SE JUGARÁN LOS CUARTOS DE FINAL DE LA CHAMPIONS LEAGUE

La etapa de los Cuartos de Final promete paralizar al mundo del futbol con enfrentamientos que huelen a pura revancha. El Bayern Múnich se medirá ante el Real Madrid, recordando aquella dolorosa eliminación que sufrieron los alemanes frente a los merengues hace un par de años. Por otro lado, el sorteo arrojó un duelo fratricida español entre el Barcelona y el Atlético de Madrid, un choque con sabor a venganza tras lo ocurrido recientemente en la Copa del Rey, donde los colchoneros eliminaron a los culés.

Otro cruce espectacular pondrá frente a frente al París Saint-Germain contra el Liverpool, un partido de pronóstico reservado donde los ingleses buscarán sacarse la espina del año pasado, cuando los franceses los dejaron fuera en Anfield. Finalmente, el Arsenal chocará contra el aguerrido Sporting de Lisboa.

Balones de la Champions League sobre el césped. REUTERS

París Saint-Germain vs Liverpool

Bayern Múnich vs Real Madrid

Barcelona vs Atlético de Madrid

Arsenal vs Sporting de Lisboa

Los partidos de ida de estos vibrantes Cuartos de Final se disputarán entre el 7 y 8 de abril. Posteriormente, los encuentros de vuelta, donde conoceremos a los semifinalistas, se llevarán a cabo entre el 14 y 15 de abril. La UEFA confirmará los horarios oficiales de cada serie en los próximos días.