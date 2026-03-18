¿Quiénes son los hijos de ‘La Güereja’? Así es la familia de María Elena Saldaña

Ellos son los hijos de La Güereja, una actriz y comediante que durante décadas ha hecho reír a varias generaciones con su icónico personaje: una niña traviesa, ingeniosa y entrañable que se convirtió en sello de la comedia en México.

Pero más allá del escenario y las cámaras, María Elena Saldaña también ha construido una vida personal centrada en su faceta como mamá. Por eso, hoy te contamos más sobre su historia familiar. Y si te has preguntado quiénes son los hijos de La Güereja, aquí te lo explicamos.

Hijos de La Güereja: quiénes son los hijos de María Elena Saldaña

¿Quiénes son los hijos de La Güereja?

María Elena Saldaña es mamá de dos hijos: María Belén y Felipe. Ambos han crecido lejos del foco mediático, aunque en distintas ocasiones han acompañado a su madre en eventos o proyectos, mostrando una dinámica familiar cercana y sólida.

María Belén, la hija mayor de La Güereja

María Belén es la primogénita de la actriz. Desde pequeña ha mantenido una relación muy cercana con su mamá, incluso acompañándola en diversas ocasiones a foros de televisión y espacios de trabajo, donde es conocida por colegas del medio.

Hijos de La Güereja: quiénes son los hijos de María Elena Saldaña

La joven vive con síndrome de Down, algo que su madre ha abordado públicamente con apertura y honestidad. En una entrevista para el programa Hoy, Saldaña compartió:

“Es una alegría pero a la vez es un gran miedo. Yo me enteré justo después de que nació pero afortunadamente, pude trabajar con ella desde el principio. Es una niña preciosa”.

Lejos de ser una limitante, María Belén ha desarrollado habilidades artísticas: le gusta cantar, bailar y actuar, y ha mostrado interés en seguir los pasos de su mamá dentro del mundo del espectáculo.

Hijos de La Güereja: quiénes son los hijos de María Elena Saldaña

Felipe, el hijo menor

Felipe, el hijo menor de la actriz, nació en 1999 y es fruto de su relación con Ismael Morfín. A diferencia de su hermana, ha optado por mantenerse más alejado del medio artístico.

Desde pequeño estuvo en contacto con el ambiente del espectáculo, ya que su madre solía llevarlo a sets de grabación y funciones de teatro, lo que le permitió conocer de cerca esa industria. Sin embargo, aunque no descarta del todo la actuación, ha reconocido que es una carrera complicada.

Hijos de La Güereja: quiénes son los hijos de María Elena Saldaña

Su personalidad relajada quedó en evidencia durante su participación en televisión, donde incluso bromeó al decir que “no había estudiado para la prueba”, provocando risas entre conductoras y público.

Felipe es aficionado al futbol y comparte aspectos de su vida principalmente a través de redes sociales, manteniendo un perfil bajo frente a los medios.

Hijos de La Güereja: quiénes son los hijos de María Elena Saldaña

¿Quién es el papá de los hijos de La Güereja?

El padre de los hijos de María Elena Saldaña es Ismael Morfín, con quien la actriz estuvo casada durante varios años.

Sin embargo, la propia comediante ha contado que, tras su separación, él se mantuvo ausente de la vida de sus hijos por más de 18 años, por lo que no forma parte activa de su dinámica familiar.

En distintos momentos, el tema ha generado conversación en redes sociales, especialmente por comparaciones físicas de Felipe con otras figuras públicas, pero la actriz ha dejado claro que se trata únicamente de especulaciones sin fundamento.

Hijos de La Güereja: quiénes son los hijos de María Elena Saldaña

A pesar de este contexto, María Elena Saldaña ha construido una relación muy cercana con sus hijos, quienes han crecido bajo su cuidado, en un entorno donde el apoyo y la unión familiar han sido clave.