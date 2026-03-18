PAN, MC y PRI votarán en contra del Plan B de la Reforma Electoral

PAN, Movimiento Ciudadano (MC) y PRI votarán en contra del Plan B de la Reforma Electoral, pues rechazaron que el titular del Poder Ejecutivo en funciones pueda hacer campaña electoral durante su mandato en la consulta sobre la Revocación de Mandato.

Los dirigentes nacionales PAN, Jorge Romero, y de MC, Jorge Álvarez Máynez, así como el coordinador de los senadores del PRI, Manuel Añorve, coincidieron en que la propuesta del Plan B, permite la injerencia del Poder Ejecutivo en los procesos electorales.

El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, expuso que en el Plan B hay una contradicción con el mandato constitucional de que el Poder Ejecutivo no puede intervenir en las elecciones.

En México hoy hay un artículo constitucional que es el 134, que hoy dice que mientras seas un gobernante no te puedes referir a la elección, eso lo dice hoy la Constitución, es letra muerta desde hace 7 años, nos queda absolutamente claro”, indicó el líder panista.

El coordinador nacional de MC, Jorge Álvarez Maynez destacó que su bancada no acompaña la idea de una revocación de mandato, porque el cargo de presidente de la República se elige por seis años.

“Me parece que no están ciudadano a la presidenta. No la vayan a meter en un embrollo porque, además, nos vamos a arrepentir. No puede ser que la primera mujer que llega a la presidencia de México sea la primera persona a la que se le revoque el mandato”, dijo el líder de MC.

El coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve adelantó que su bancada está en contra de una reforma que busca poner en la papeleta electoral al mandatario en turno, el mismo día que se eligen diputados y gobernadores.

“Lo más grave es que quieren, por la puerta de atrás, que la presidenta aparezca en la boleta en 2027. Quieren hacer campaña con recursos públicos y decidir quién gana y quién pierde”, dijo Añorve.

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JCS