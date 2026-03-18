Maestros de la CNTE acampan en el Zócalo tras bronca con policías

Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) realizaron esta mañana una megamarcha del Ángel de la Independencia al Zócalo de la Ciudad de México.

Los docentes llegaron, desde temprana hora de este miércoles, al zócalo capitalino e instalaron en esa plaza cívica un plantón por el paro anunciado de 72 horas.

Tras instalar cientos de tiendas de campaña, lonas y carpas, se dieron cita a la convocatoria de sus dirigentes, en Paseo de la Reforma y Florencia, donde iniciaron su movilización, minutos después de las 10 de la mañana.

Foto: Rodolfo Dorantes | Excélsior

Los inconformes avanzaron por el bloque central de Paseo de la Reforma, la avenida Juárez, Eje Central Lázaro Cárdenas y 5 de Mayo.

En este último punto y metros antes de llegar a la plancha del Zócalo, se registró un incidente con personal de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) quienes pidieron a los manifestantes no ingresar con vehículos a la zona peatonal; sin embargo, con empujones, ingresaron sus unidades al campamento.

Durante la trifulca, los maestros retiraron algunas patrullas que fueron colocadas para cerrar el paso y les poncharon las llantas.

Foto: Rodolfo Dorantes | Excélsior

Tras algunos minutos de tensión, los vehículos fueron ingresados y el total de manifestantes concluyeron la movilización de este día.

Por la manifestación, personal de la SSC realizó cortes viales y canalizó a los automovilistas que circulaban por la zona, por vialidades alternas; sin embargo, estas acciones no fueron suficientes y se registraron afectaciones viales de consideración.

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