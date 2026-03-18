"Hay que reunir fondos": madre de José Ángel Bichir revela que no pueden pagar sus cirugías

El pasado 13 de marzo, José Ángel Bichir sufrió un grave accidente al caer desde un tercer piso de un edificio ubicado en la colonia Narvarte, en Ciudad de México. De acuerdo con versiones cercanas, el actor se encontraba en un momento complicado a nivel emocional, lo que habría influido en el incidente.

La caída le provocó severas lesiones, entre ellas fracturas faciales y un traumatismo abdominal que requirió atención médica inmediata. Fue trasladado de emergencia a un hospital, donde permaneció internado durante varios días bajo observación.

Sale del hospital, pero el riesgo continúa

Aunque recientemente fue dado de alta, el estado de salud del actor dista mucho de ser estable. A su salida del hospital, José Ángel Bichir se mostró visiblemente afectado, con signos de desorientación.

Me siento muy mal, no entiendo muy bien qué ha pasado. Es como despertar de un sueño, declaró ante medios de comunicación, evidenciando que aún enfrenta secuelas físicas y emocionales tras el accidente.

El actor, de 38 años, también agradeció el apoyo del público y la cobertura mediática, aunque dejó claro que todavía no logra comprender completamente lo ocurrido.

La crisis económica que agrava la situación

La preocupación no solo gira en torno a su salud, sino también a la situación financiera de su familia. Patricia Pascual reveló que los gastos médicos iniciales han agotado prácticamente todos sus recursos.

Ahorita tenemos que juntar dinero para todo eso; acabamos de pagar lo reciente y hay que reunir fondos para lo que sigue, expresó.

Entre los procedimientos pendientes se encuentran cirugías reconstructivas de nariz y la colocación de implantes dentales, ya que el actor perdió dos piezas dentales a causa del impacto. Sin embargo, estas intervenciones no tienen fecha programada debido a la falta de recursos económicos.

José Ángel Bichir Especial

Un proceso de recuperación largo e incierto

El camino hacia la recuperación de José Ángel Bichir será largo y complejo. Además de las cirugías, deberá enfrentar un proceso de rehabilitación física y posiblemente emocional.

Fuentes cercanas señalan que el actor había atravesado recientemente un periodo de inestabilidad emocional, incluyendo episodios de depresión y paranoia, lo que habría agravado su situación antes del accidente.

Esta combinación de factores hace que su recuperación no solo dependa de intervenciones médicas, sino también de apoyo integral.

Preocupación por José Ángel Bichir Especial

¿Quién es José Ángel Bichir?

José Ángel Bichir es un actor mexicano perteneciente a una de las familias más reconocidas del medio artístico. Es hijo del actor Odiseo Bichir y parte de la dinastía Bichir, conocida por su amplia trayectoria en cine, teatro y televisión.

A lo largo de su carrera, ha participado en diversas producciones, consolidándose como un talento dentro de la industria, aunque en los últimos años su presencia en proyectos ha sido más limitada.

José Ángel Bichir

Un llamado a la solidaridad

Ante este panorama, la familia del actor enfrenta no solo el reto de su recuperación médica, sino también el de reunir los recursos necesarios para continuar con su tratamiento.

Sin una fecha clara para las próximas cirugías, el futuro inmediato de José Ángel Bichir permanece incierto. Mientras tanto, el caso ha comenzado a generar empatía entre el público, que sigue de cerca su evolución.

La historia del actor abre nuevamente el debate sobre los altos costos de la atención médica y la vulnerabilidad que enfrentan incluso figuras públicas ante situaciones de emergencia.

AAAT*